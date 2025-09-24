Bari, una storia senza fine. Continua il degrado e l’incuria in piazza Europa al San Paolo

Piazza Europa, nel cuore del quartiere San Paolo di Bari, continua a far discutere per le condizioni di abbandono che da anni la caratterizzano. A segnalare la situazione è stato un cittadino attraverso un gruppo Facebook dedicato al quartiere, denunciando il cattivo stato della fontana situata vicino all’ingresso del Despar, dove si trovava anche l’ufficio postale. “C’è un cattivissimo odore di urina, la fontana è spenta da anni e la pavimentazione è completamente rovinata – scrive – Qualcuno può fare qualcosa?”

Il post ha raccolto numerosi commenti di residenti che confermano il disagio: c’è chi parla di una piazza “fatiscente e abbandonata all’inciviltà” e chi segnala problemi anche nella scala mobile nelle vicinanze, dove la sporcizia causata dai piccioni rende l’uso poco sicuro. Altri utenti denunciano il generale stato di degrado: uffici chiusi, pavimentazione danneggiata e una sensazione di insicurezza che colpisce soprattutto anziani e famiglie.

Molti sottolineano come i controlli e gli interventi degli amministratori siano percepiti come sporadici o limitati ai social, senza una reale presenza sul territorio. I cittadini chiedono maggiore attenzione, manutenzione regolare e interventi concreti per restituire decoro e sicurezza a uno spazio pubblico molto frequentato.

La piazza, storicamente punto di riferimento per il quartiere, rischia così di diventare un simbolo del degrado urbano, tra infrastrutture spente, incuria e preoccupazioni quotidiane di chi vive e attraversa la zona.