GIOVEDì, 25 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,982 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,982 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, la ruota panoramica piace ai turisti: ma il biglietto “è caro”

L'attrazione in Largo Giannella

Pubblicato da: redazione | Lun, 22 Settembre 2025 - 18:08
ruota panoramica largo giannella
  • 44 sec
villaggiodelgusto.com

Si chiama Blue sky wheel e piace ai turisti. Chiunque la provi la descrive con grande entusiasmo. Stiamo parlando della ruota panoramica in largo Giannella che trionfa fiera con i suoi 45 metri di altezza sul lungomare Nazario Sauro di Bari. Grazie alla sua vista mozzafiato ha fatto breccia nel cuore, non solo di chi ha trascorso solo qualche giorno in città, ma anche in quello dei baresi. Ha divertito e diverte ancora tanti. Dai grandi ai bambini. Famiglie intere si sono divertite a scattare foto dall’alto e c’è chi racconta come il “tramonto visto da lì su è meraviglioso”.

Le recensioni lasciate dai turisti sono davvero lusinghiere. Ne hanno elogiato soprattutto la sua maestosità. “Vale la pena salirci per ammirare il meraviglioso panorama della città di Bari – scrive infatti una turista su Google venuta in visita a Bari ad agosto –  ma nel complesso pochi minuti per 3 giri totali a quel prezzo è parecchio. Consiglio il giro al tramonto o al massimo di notte”. E ancora un altro turista descrive la ‘Blue sky wheel’ come “un’attrazione turistica mozzafiato, ma con personale diciamo indifferente e senza gentilezza, esperienza carina, prezzo un po’ alto”.

“Sarebbe opportuno che qualche dipendente imparasse ad essere più cortese con i clienti”, tuona un altro.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Bari, la ruota panoramica piace ai...

Si chiama Blue sky wheel e piace ai turisti. Chiunque la...
- 25 Settembre 2025
Attualità , Musica

Bari diventa la capitale europea del...

Per quattro giorni Bari diventa la capitale europea del jazz. Dal...
- 24 Settembre 2025
Attualità

Bari, catturati tre cinghiali a Lama...

Da quasi un decennio il Comune di Bari lavora per tenere...
- 24 Settembre 2025
Dalla città

Bari celebra la scienza in Piazza...

Quest’anno Bari torna a illuminarsi di scienza e innovazione con la...
- 24 Settembre 2025