Bari, la ruota panoramica piace ai turisti: ma il biglietto “è caro”

Si chiama Blue sky wheel e piace ai turisti. Chiunque la provi la descrive con grande entusiasmo. Stiamo parlando della ruota panoramica in largo Giannella che trionfa fiera con i suoi 45 metri di altezza sul lungomare Nazario Sauro di Bari. Grazie alla sua vista mozzafiato ha fatto breccia nel cuore, non solo di chi ha trascorso solo qualche giorno in città, ma anche in quello dei baresi. Ha divertito e diverte ancora tanti. Dai grandi ai bambini. Famiglie intere si sono divertite a scattare foto dall’alto e c’è chi racconta come il “tramonto visto da lì su è meraviglioso”.

Le recensioni lasciate dai turisti sono davvero lusinghiere. Ne hanno elogiato soprattutto la sua maestosità. “Vale la pena salirci per ammirare il meraviglioso panorama della città di Bari – scrive infatti una turista su Google venuta in visita a Bari ad agosto – ma nel complesso pochi minuti per 3 giri totali a quel prezzo è parecchio. Consiglio il giro al tramonto o al massimo di notte”. E ancora un altro turista descrive la ‘Blue sky wheel’ come “un’attrazione turistica mozzafiato, ma con personale diciamo indifferente e senza gentilezza, esperienza carina, prezzo un po’ alto”.

“Sarebbe opportuno che qualche dipendente imparasse ad essere più cortese con i clienti”, tuona un altro.