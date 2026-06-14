Cucina, alleate di pelle e vista: in tavola le carote

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Croccanti, versatili e naturalmente dolci, le carote sono tra gli ortaggi più consumati al mondo. Spesso associate alla salute degli occhi, in realtà nascondono molte altre proprietà benefiche che le rendono preziose per il benessere dell’organismo. Ma andiamo per gradi.

Le carote sono particolarmente ricche di betacarotene, un pigmento vegetale che il nostro organismo trasforma in vitamina A. Questa vitamina svolge un ruolo fondamentale per la salute della vista, della pelle e del sistema immunitario. Inoltre contribuisce al corretto mantenimento delle mucose e protegge le cellule dall’azione dei radicali liberi. Ma non è tutto. Le carote contengono vitamina C, vitamina K e vitamine del gruppo B, oltre a minerali come potassio, calcio e fosforo. Grazie all’elevato contenuto di fibre favoriscono il buon funzionamento dell’intestino, aiutano a regolare l’assorbimento degli zuccheri e contribuiscono ad aumentare il senso di sazietà.

I composti antiossidanti presenti nelle carote, tra cui carotenoidi e polifenoli, possono inoltre aiutare a contrastare lo stress ossidativo e l’invecchiamento cellulare. Il loro elevato contenuto di acqua, infine, le rende un alimento leggero e idratante, ideale durante la stagione estiva. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola in maniera diversa dal solito.

Carote al forno con feta e miele

Lavate e pelate circa 600 grammi di carote, poi tagliatele a bastoncini. Disponetele su una teglia rivestita con carta forno e conditele con olio extravergine d’oliva, sale, pepe nero e un pizzico di timo. Fate cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 30 minuti, girandole a metà cottura. Una volta morbide e leggermente dorate, trasferitele su un piatto da portata e completate con circa 100 grammi di feta sbriciolata, un filo di miele e qualche fogliolina di menta fresca.

Polpette di carote e ceci

Lessate 300 grammi di carote e schiacciatele con una forchetta. Unite 250 grammi di ceci già cotti e frullate il tutto fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungete due cucchiai di pangrattato, un cucchiaio di parmigiano grattugiato, prezzemolo tritato, sale e pepe. Formate delle piccole polpette e disponetele su una teglia rivestita con carta forno. Irroratele con un filo di olio extravergine d’oliva e fatele cuocere a 190 gradi per circa 20 minuti, girandole a metà cottura. Servitele calde accompagnate da una salsa allo yogurt aromatizzata con erbe fresche.