Quartiere Libertà, due giovani segnalati dalla Questura

Nuovo intervento della Questura per arginare fenomeni di microcriminalità e aumentare la percezione di sicurezza in città. Due giovani, entrambi maggiorenni e già noti alle forze dell’ordine, sono stati raggiunti da un avviso orale emesso dal Questore di Bari, misura che rientra nelle attività di prevenzione previste dalla normativa.

I provvedimenti arrivano a seguito delle indagini su alcuni episodi avvenuti nel quartiere Libertà tra settembre e ottobre dello scorso anno, quando diversi cittadini stranieri furono vittime di comportamenti che avevano suscitato forte preoccupazione nella comunità locale.

Secondo quanto riferito dalla Questura, l’adozione di questi strumenti serve non solo a monitorare più da vicino soggetti già attenzionati per precedenti di polizia, ma anche a lanciare un chiaro segnale di contrasto all’illegalità diffusa, in particolare nei luoghi di aggregazione più esposti a episodi di tensione.

Con queste misure – spiegano dagli uffici della Questura﻿ – si punta a rafforzare il presidio sul territorio e a prevenire possibili nuove condotte a rischio, in linea con l’impegno costante volto a tutelare la sicurezza dei cittadini.