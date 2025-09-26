Bari, lavori al Pala San Pio: manca ancora la sede alternativa nonostante gli annunci

Dovranno allenarsi all’aria aperta almeno fino a metà ottobre o inizio novembre gli atleti e le atlete che (normalmente) frequentano le attività sportive nel palazzetto dello sport di San Pio attualmente interessato dai lavori. È quanto emerso nel corso dell’incontro tenutosi ieri nel Centro Sportivo San Pio alla presenza dei genitori del Comitato al quale ha partecipato anche il consigliere comunale con delega allo sport Lorenzo Leonetti fornendo risposte, ma anche rassicurazioni ai presenti, tra questi anche le associazioni.

Il nodo, nonostante le comunicazioni precedenti, non è ancora del tutto sciolto dunque e richiede attese burocratiche che però si scontrano con le necessità delle associazioni di avere risposte concrete in vista dell’avvio delle attività (già iniziate all’aperto), ma anche dei campionati di categoria e delle giornate che oltre ad accorciarsi, diventano sempre più fredde. Gli scogli da affrontare sono diversi, tra questi la necessità di un nuovo consiglio di istituto all’Aristide Gabelli per concedere l’Aldo Moro. Nel corso del precedente incontro sono state concesse solo due giornate all’associazione del basket, tenendo totalmente fuori quella che si occupa di pallavolo. Il gap in questo caso potrà essere risolto con la convocazione di un nuovo Consiglio utile per deliberare la concessione e dare il via alle successive pratiche burocratiche che però, fa sapere Leonetti, tra tempi tecnici e altro, non faranno vedere la luce in fondo al tunnel fino a metà ottobre (periodo di inizio dei campionati per la pallavolo). Ancora più lunga l’attesa per la Cirielli al San Paolo, il cui prossimo consiglio è previsto per fine ottobre, fattore che richiederà ulteriori attese per la concessione effettiva. Di fatto dunque, le associazioni, sono ancora senza un posto coperto per le attività già partite da più di una settimana all’aperto, dove proseguiranno sino a nuove indicazioni. “Siamo molto preoccupati perché non abbiamo certezze – spiegano i referenti del comitato – sapere che le nostre ragazze entreranno, forse, se tutto andrà bene, in un palazzetto al chiuso a metà ottobre o novembre, ci fa pensare positivo, ma non ci rassicura del tutto, perché nel concreto, non abbiamo ancora nulla di certo, solo il timore che senza le concessioni delle scuole, quest’anno le attività sportive dovranno essere rimandate all’anno prossimo…forse. Siamo però fiduciosi e appreziamo la presenza del consigliere Leonetti che si è fatto porta voce della nostra causa e si è impegnato a sostenerci”, conclude. Da parte dell’amministrazione c’è infatti tutta la volontà di procedere in tempi celeri al fine di garantire il diritto allo sport a tutti i ragazzi e le ragazze rimasti senza palazzetto. Nel corso dell’incontro Leonetti ha fatto sapere che si impegnerà in prima persona a premere affinché le attese non si prolunghino oltre metà novembre cercando di fare da tramite con le scuole. “Speriamo tutto vada nel migliore dei modi – spiegano le associazioni – i campionati iniziano ad ottobre e noi, ad oggi, non abbiamo spazi al chiuso. Ci stiamo adattando, ma molti già sono propensi a lasciare lo sport ed è la sconfitta più grande. Ringraziamo Leonetti che ci sta mettendo la faccia, non ci resta che attendere risposte, sperando siano positive e celeri”, concludono.