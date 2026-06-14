Paura a Bari, scoppia incendio in una palazzina a Madonnella
Sul posto i vigili del fuoco
Andria, consultorio trasferito in via Fornaci
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