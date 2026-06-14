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Paura a Bari, scoppia incendio in una palazzina a Madonnella

Sul posto i vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Dom, 14 Giugno 2026 - 13:25
vigili del fuoco
  • 18 sec
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Paura a Bari, in particolare nel quartiere Madonnella in via Sonnino dove un incendio sarebbe divampato in una palazzina. Sul posto i vigili del fuoco che si sono occupati di domare le fiamme. Non so registrano feriti.

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