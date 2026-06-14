Politecnico di Bari, al via la seconda edizione del Master per i professionisti della rete elettrica del futuro

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La seconda edizione del Master di II livello in “Innovazione nei sistemi elettrici per l’energia” è stata presentata nei giorni scorsi nella sede del rettorato del Politecnico di Bari. Il percorso formativo, finanziato interamente da Terna spa, coinvolge la rete dei Politecnici italiani di Bari, Milano e Torino attraverso il “PoliTechLab”.

L’iniziativa punta alla formazione di figure altamente specializzate destinate a operare nella costruzione e nella gestione della Rete Elettrica Nazionale dei prossimi decenni. Il programma prevede competenze specifiche nei settori degli impianti e delle tecnologie, della gestione degli asset, dei sistemi elettrici di potenza, dei mercati e della regolazione.

Il master è rivolto a laureate e laureati magistrali o specialistici in Ingegneria Elettrica, Elettronica, Energetica e Nucleare, dell’Automazione, Gestionale, Informatica o Meccanica. Al termine della selezione saranno ammessi 45 candidati, con 15 posti disponibili per ciascuno dei tre Politecnici coinvolti.

A illustrare il piano didattico della seconda edizione è stato il professor Massimo La Scala, docente del Poliba e direttore scientifico del Master per la parte di competenza dell’ateneo barese. Alla presentazione hanno partecipato anche la prorettrice del Poliba Annalisa Di Roma, delegata alla centralità della comunità studentesca, alla sostenibilità e all’inclusione, insieme a Emanuela Domenica Luppino, Simona Sapio e Giorgio Maria Giannuzzi di Terna.

L’avvio delle lezioni è previsto per novembre 2026, mentre la durata complessiva del corso sarà di dodici mesi. Le candidature potranno essere presentate fino all’8 settembre.

Sono inoltre in programma altri due appuntamenti dedicati alla presentazione del Master: il 16 giugno al Politecnico di Milano e il 2 luglio al Politecnico di Torino.