Bari-Samp, la storia. Caserta: “Potremmo giocare con due attaccanti”

Il Bari torna protagonista tra le mura amiche del San Nicola per affrontare la Sampdoria. La formazione guidata da Massimo Donati è reduce dalla sconfitta di misura contro il Monza e occupa l’ultima posizione in classifica, con quattro ko in altrettanti incontri. Bari-Sampdoria, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B, si giocherà domani, sabato 27 settembre, con fischio d’inizio alle 19.30.

L’AVVERSARIO – L’Unione Calcio Sampdoria, meglio nota come Sampdoria, è una società calcistica italiana fondata il 12 agosto del 1946.

Soprannominata la Samp o il Doria, è nata dalla fusione tra la Sampierdarenese (nata come polisportiva nel 1891, e come sezione calcio nel 1899) e l’Andrea Doria (sorta come polisportiva nel 1895, e come sezione calcio nel 1900). Decima fra i club con la migliore tradizione sportiva in Italia, fa inoltre parte dell’European Club Association.

Nel corso della sua storia la Sampdoria ha disputato 66 campionati di A e 12 di B, aggiudicandosi uno scudetto, 4 Coppe Italia e una Supercoppa italiana. A livello internazionale vanta la vittoria di una Coppa delle Coppe (nel 1989-1990), oltre ad aver disputato le finali dell’allora Coppa dei Campioni (nel 1991-1992), della Coppa delle Coppe (nel 1988-1989[10]) e della Supercoppa UEFA (nel 1990).

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Sampdoria sono 87 e il bilancio è nettamente in favore dei genovesi: sono 18 le vittorie dei galletti, 25 i pareggi e ben 44 i successi blucerchiati. In terra pugliese si sono disputate 43 gare e il bilancio sorride ai galletti con 17 vittorie, 15 pareggi e 11 affermazioni liguri. Bari e Sampdoria si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’ il 2 marzo dello scorso anno e la partita terminò 1-1 con le reti di Maggiore e Niang.

GLI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, ricordiamo: Antonio Cassano, Ciccio Caputo, Andrea Ranocchia, Corrado Colombo, Francesco Flachi, Francesco Pedone, Stefano Okaka, Francesco Palmieri, Daniele Padelli, Dino Spadetto, Amedeo Carboni, Modibo Diakité, Stefano Guberti, Gabriele Rolando, Mirko Eramo, Jonathan Rossini, Mattia Cassani, Massimo Bonanni, Biagio Catalano, Carlo Bresciani, Francesco Fedato, David Platt, Simone Bentivoglio, Sandro Tovalieri, Mark Edusei, Vladimir Koman, Vitaly Kutuzov, Massimo Donati, Sergio Volpi, Andrea Raggi, Gennaro Delvecchio, Fabrizio Ficini, Marios Oikonomou, Giuseppe Moro, Marcello Tentorio, Claudio Bandoni, Antonio Floro Flores, Gian Paolo Manighetti, Savvas Gkentsoglou, Giovan Battista Pienti e Giorgio Roselli.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Beppe Iachini, Gian Piero Ventura e Paolo Tabanelli.

LE PAROLE – In casa Bari, alla vigilia del match, ha parlato il tecnico Fabio Caserta: «Ho un gruppo di ragazzi che lavora sodo e quello che conta è ritrovare la vittoria. Dobbiamo leggere meglio i momenti della gara. Le prime due gare sono state affrontate in un certo modo, con Modena e Palermo abbiamo fatto un passo indietro. Sin dall’inizio dell’anno sto cercando le soluzioni più adatte a questa squadra. Anche questa settimana abbiamo provato diverse opzioni e deciderò domani quale adottare. La differenza non la fa solo il modulo, ma l’interpretazione che ne danno i giocatori. Gytkjaer ha recuperato e può partire anche dall’inizio. Giocare con due attaccanti è una soluzione che mi piace: ci abbiamo lavorato e valuteremo domani. La Sampdoria ha una rosa di qualità e non meritano la classifica che hanno”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (4-3-1- 2): Cerofolini, Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval, Verreth, Braunoder, Darboe, Moncini, Gytkjaer, Sibilli. All.: Caserta.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Coucke;,Depaoli, Riccio, Vulikic, Venuti, Abilgaard, Henderson, Hadzikadunic, Barak, Cuni, Coda. All.: Donati

SQUADRA ARBITRALE – Arbitrerà la gara il signor Simone Galipò della sezione di Ostia Lido. Assistenti saranno Alessio Berti della sezione di Prato e Mattia Regattiere della sezione di Finale Emilia. Quarto ufficiale sarà Domenico Leone della sezione di Barletta, mentre al VAR ci sarà Marco Guida (Torre Annunziata), coadiuvato dall’ AVAR Francesco Cosso (Reggio Calabria).