Bari, prende forma il murale dedicato a Protti

L'opera dell'artista Silvio Paradiso

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Settembre 2025 - 15:48
555644225_1197750915715708_4867511811643165129_n
  • 22 sec
villaggiodelgusto.com

Nasce  un murale celebrativo, firmato dall’artista Silvio Paradiso e realizzato con il supporto dei volontari di Retake Bari, sulla cabina di trasformazione concessa da Enel Distribuzione, in via Mazzitelli a Poggiofranco. La foto è stata pubblicata dal “Del Bari seguaci”

“Un gesto collettivo – hanno spiegato nei giorni scorsi da Retake – che testimonia come l’arte urbana possa diventare veicolo di memoria e di speranza. Dove prima c’era degrado, ora sorgerà un segno di bellezza: un’opera che racconta non solo la carriera di un grande sportivo, ma anche l’amore e il legame profondo tra una città e i suoi protagonisti. Un progetto reso possibile grazie alla generosità di chi sceglie da sempre di investire nella comunità e nel territorio.

Omaggiare Igor Protti significa celebrare l’uomo e lo sport come linguaggio universale di felicità e ricordare che, insieme, si può trasformare un gesto in un dono, una parete anonima in un simbolo, un ricordo in futuro condiviso”.

(foto Del Bari Seguaci)

