Bari, ennesima rissa in piazza Cesare Battisti: nel mirino dei balordi due poliziotti

Ennesima rissa in piazza Cesare Battisti: nel mirino dei balordi questa volta due poliziotti. “Mentre il sindaco Leccese pensa a giostrine e tavolini in Piazza Umberto, la nostra città affonda – tuona Luca Bratta consigliere Municipio I.

Due agenti della polizia in borghese hanno subito un tentativo di furto e sono rimasti coinvolti in una colluttazione.

E qualcuno ancora finge stupore. Silenzio totale da chi governa: si nasconde, si insabbia, si fa finta che tutto vada bene.

La verità – spiega ancora Bratta – è sotto gli occhi di tutti: a pochi metri dai palchi e dai mercatini, si spaccia e si consuma droga; i cittadini subiscono quotidianamente minacce e racket dei parcheggiatori abusivi; l’insicurezza è diventata normalità”