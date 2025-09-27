SABATO, 27 SETTEMBRE 2025
Bari, ennesima rissa in piazza Cesare Battisti: nel mirino dei balordi due poliziotti

Hanno subito un tentativo di furto e sono rimasti coinvolti in una colluttazione

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Settembre 2025 - 11:48
piazza cesare battisti rissa
  • 58 sec
villaggiodelgusto.com

Ennesima rissa in piazza Cesare Battisti: nel mirino dei balordi questa volta due poliziotti.   “Mentre il sindaco Leccese pensa a giostrine e tavolini in Piazza Umberto, la nostra città affonda – tuona Luca Bratta consigliere Municipio I.
Due agenti della polizia in borghese hanno subito un tentativo di furto e sono rimasti coinvolti in una colluttazione.
E qualcuno ancora finge stupore. Silenzio totale da chi governa: si nasconde, si insabbia, si fa finta che tutto vada bene.

La verità  – spiega ancora Bratta – è sotto gli occhi di tutti: a pochi metri dai palchi e dai mercatini, si spaccia e si consuma droga;  i cittadini subiscono quotidianamente minacce e racket dei parcheggiatori abusivi;  l’insicurezza è diventata normalità”

