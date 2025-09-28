Al via il “Progetto Scuole” dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari

Presentato il “Progetto Scuole”, promosso dall’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. La programmazione prevede undici appuntamenti fino a dicembre e proseguirà per tutto il 2026 con oltre quaranta eventi dedicati alle istituzioni scolastiche, confermando l’impegno dell’Orchestra a costruire un dialogo stabile e strutturato con il mondo dell’istruzione. Saranno i professori dell’ICO a entrare direttamente nelle scuole, trasformando auditorium, palestre e spazi scolastici in luoghi di musica e di incontro culturale.

Il progetto è stato illustrato dalla Consigliera delegata alla Promozione Socio-Culturale, Francesca Bottalico, dalla Dirigente dell’USP, Giuseppina Lotito e dal Direttore artistico dell’Orchestra, Vito Clemente.

Dopo l’esperienza positiva realizzata nell’estate scorsa con l’Università degli Studi e il Politecnico di Bari, questa nuova sinergia istituzionale rafforza il legame tra la ICO e il mondo giovanile offrendo percorsi educativi e musicali che mirano a fare della musica sinfonica uno strumento di formazione e cittadinanza culturale.

«Si tratta di un’opportunità importante per contribuire al contrasto delle povertà educative, educando le nuove generazioni al bello e all’arte, e rendendo la cultura e l’ascolto di un’opera musicale un diritto e un’esperienza accessibile a tutte e a tutti. Lo scorso anno scolastico abbiamo coinvolto oltre 4 mila studenti e studentesse in tantissime scuole di Bari e della provincia nei concerti ICO: un risultato che ci incoraggia a proseguire e a rafforzare il percorso, aumentando sia le proposte che i numeri, con progetti musicali calibrati sulle diverse fasce d’età. Ringrazio il Provveditore per aver accolto la mia proposta e il maestro Vito Clemente, il dirigente Raffaele Nicola Vitto e gli uffici della Città Metropolitana che seguiranno con me l’attuazione del progetto» – ha dichiarato Francesca Bottalico, Consigliera delegata alla Promozione Socio-Culturale della Città Metropolitana.

«Questa collaborazione rappresenta un tassello significativo per avvicinare i giovani alla musica, non solo come forma artistica, ma anche come strumento educativo e inclusivo. La scuola è il luogo privilegiato per coltivare sensibilità, curiosità e passioni: collaborare con l’Orchestra sinfonica metropolitana consentirà di ampliare l’offerta formativa e di stimolare percorsi di crescita personale e collettiva. Ringrazio la Città metropolitana con la sua delegata Francesca Bottalico per questa opportunità» – ha aggiunto la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Giuseppina Lotito.

Il progetto è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’area metropolitana di Bari. La programmazione presenta un ampio ventaglio di produzioni tutte commissionare dall’ICO di Bari: Bene, bravo, bis! è pensato per i più piccoli e unisce musica, teatro e partecipazione attiva: Pulcinella diventa guida ironica e giocosa all’ascolto della musica di Niccolò Piccinni, per accompagnare i bambini alla scoperta degli strumenti dell’orchestra. Il percorso culmina con l’esecuzione della Kindersinfonie di Edmund Angerer, in cui saranno gli stessi studenti a prendere parte all’esecuzione con strumenti didattici e percussioni.

Con L’acqua della vita, favola musicale di Nicola Scardicchio, il linguaggio della narrazione e quello dell’orchestra si intrecciano per raccontare la ricerca di un farmaco mirabile, ispirata a fiabe pugliesi e ai fratelli Grimm. È una storia pensata per essere accessibile e coinvolgente, con un linguaggio musicale diretto e luminoso, adatto ai bambini ma capace di emozionare anche gli adulti.

Il progetto Come l’uom s’etterna è dedicato alle scuole secondarie di secondo grado e porta in scena un melologo di Massimo De Lillo che intreccia la parola di Dante e la musica contemporanea. Sette quadri ripercorrono il viaggio dantesco dall’Inferno al Paradiso, con la possibilità che gli studenti stessi partecipino come lettori di alcuni passi del Paradiso, in un’esperienza formativa che unisce letteratura e pratica artistica.

Qui, Bari è invece un concerto che unisce memoria storica, impegno civile e identità culturale. Dedicato alla vicenda di Radio Bari, prima radio libera d’Italia, il programma propone brani di Piccinni, Scardicchio e Ugenti, ricostruendo in musica la stagione della resistenza e della rinascita democratica, per trasmettere ai ragazzi un messaggio di libertà, partecipazione e responsabilità civile.

Infine, Cinematografo porta gli studenti delle superiori e delle università in un viaggio nella musica sinfonica da film con le elaborazioni di Vittorio Pasquale e Christian Ugenti. Le suite dedicate a Mancini, Troisi, Mastroianni e ai grandi autori italiani come Bacalov, Morricone, Trovajoli e Piccioni offrono un percorso affascinante che coniuga virtuosismo tecnico, capacità evocativa e immaginario cinematografico condiviso