Giornate europee del patrimonio: Bari svela il teatro Margherita e altri tesori

Bari apre le sue porte alla storia e all’arte questo sabato 27 settembre, offrendo ai cittadini un’occasione unica per scoprire luoghi spesso nascosti alla vista quotidiana. In occasione delle Giornate europee del patrimonio, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana accoglierà i visitatori al teatro Margherita, attualmente interessato dall’ultimo lotto dei lavori di restauro, con visite guidate gratuite dalle 9.30 alle 12.30.

Non solo il teatro: sarà possibile esplorare l’antico forno rinascimentale di strada Boccapianola, nel cuore di Bari vecchia, dove verrà trasmesso un filmato sulla storia dell’Isolato 49, e l’Hub Monumenta, nella stessa strada, che nella sua sala multimediale ospiterà la mostra diffusa “Arte in cantiere” con un video documentario dedicato.

Il tema di quest’anno, “Architetture: l’arte di costruire”, invita cittadini e visitatori a riscoprire il patrimonio architettonico che ci circonda, mettendo in luce il dialogo tra passato e futuro. La scelta celebra anche il cinquantesimo anniversario dell’anno europeo del patrimonio architettonico del 1975, che ispirò il logo ufficiale delle Giornate europee del patrimonio. Un invito a osservare gli spazi storici con occhi nuovi, scoprendone le storie e l’arte nascosta tra le mura.﻿