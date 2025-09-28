“Strade Vive”, il Comune di Bari proroga il bando

L’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli rende noto che è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando “Strade Vive”, il programma del Comune di Bari per il sostegno all’associazionismo commerciale, il rilancio dell’economia di prossimità e la valorizzazione condivisa delle aree commerciali urbane.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente via PEC all’indirizzo politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 18 del giorno 6 ottobre 2025. La proroga ha il fine di favorire la più ampia partecipazione possibile, consentendo ai potenziali beneficiari dell’iniziativa di completare adeguatamente il processo di elaborazione delle proposte, come richiesto dagli stessi commercianti nel corso degli incontri pubblici di presentazione del bando, svoltisi nelle sedi dei cinque Municipi negli scorsi mesi.

L’avviso, promosso nell’ambito del programma d_Bari e finanziato con 1 milione di euro, intende, infatti, supportare gruppi di commercianti che intendono costituirsi in associazione per realizzare programmi condivisi di promozione e sviluppo commerciale del proprio quartiere attraverso iniziative di animazione, servizi per la clientela, interventi di miglioramento urbano e strumenti di digitalizzazione.

“La proroga risponde a un’esigenza riportataci dagli stessi commercianti – spiega l’assessore Petruzzelli -: nella fase di pre-candidatura, infatti, abbiamo organizzato con i cinque Municipi, una serie di incontri pubblici, per presentare e approfondire i contenuti dell’avviso pubblico. Durante i confronti, i commercianti interessati ci hanno esposto la necessità di disporre di un arco temporale più ampio, per potere svolgere tutte le attività propedeutiche alla predisposizione delle proposte progettuali, che richiedono coordinamento ed elaborazione. Di qui la volontà dell’amministrazione comunale di rispondere positivamente e con fiducia, prorogando i termini di qualche giorno ancora, ricordando che per l’intera durata del bando gli uffici saranno a disposizione per il supporto alla stesura dei progetti. Strade Vive, d’altronde, è una misura davvero innovativa, pensata per favorire un nuovo protagonismo dei commercianti della città, rilanciando la sinergia tra pubblico e privato. L’avviso, infatti, non si limita a finanziare economicamente le imprese, ma si propone di stimolare collaborazione, qualità dell’offerta e sulla cura condivisa dello spazio pubblico”.

Al bando “Strade Vive” possono partecipare esclusivamente associazioni costituende tra micro e piccole imprese con sede operativa nella stessa area urbana. Le associazioni devono rappresentare almeno il 51% degli operatori economici dell’area individuata (una o più vie, piazze, ecc.). L’eventuale finanziamento sarà erogato solo dopo l’avvenuta costituzione formale dell’associazione.

Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun progetto. I programmi candidati devono includere attività riconducibili ad almeno due dei seguenti ambiti di intervento:

Marketing e promozione dell’area commerciale

Dalla creazione di un’identità visiva condivisa (loghi, marchi, immagine coordinata) alla promozione tramite campagne pubblicitarie, social media, affissioni o eventi tematici. Sono ammesse anche attività di fidelizzazione dei clienti, come carte sconto, programmi cashback o convenzioni locali.

Servizi per i clienti e la comunità

Interventi che migliorano l’esperienza d’acquisto e il rapporto tra attività commerciali e cittadini: baby parking o aree gioco sorvegliate, spazi per l’allattamento, servizi di deposito pacchi, parcheggi convenzionati, navette, consegne condivise, o trasporti agevolati.

Qualità urbana, decoro e accessibilità

Azioni per rendere più accoglienti e vivibili le strade: illuminazione decorativa, installazioni artistiche, murales, arredo urbano, segnaletica commerciale, filodiffusione, manutenzione di aree verdi, cartellonistica inclusiva (mappe tattili, braille, ecc.).

Digitalizzazione e innovazione tecnologica

Soluzioni digitali a supporto del commercio locale, come la creazione di marketplace o piattaforme di promozione, installazione di wi-fi gratuito, analisi dei flussi pedonali o dei dati di vendita, strumenti per migliorare la competitività dell’offerta.

Ogni programma finanziato avrà una durata di 18 mesi.

Il bando completo, con tutti gli allegati e le modalità di candidatura, è disponibile sul sito del Comune di Bari e su www.dbari.it.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a stradevive@dbari.it o chiamare i numeri 080.5772673 / 2672 / 2656 dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30.