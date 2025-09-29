MERCOLEDì, 01 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,124 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,124 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Acqua per Taranto, via alla bonifica dagli ordigni bellici per rendere l’area sicura

Proseguono le attività preparatorie per la realizzazione dell’impianto di dissalazione. I controlli si affiancano ai monitoraggi ambientali già avviati

Pubblicato da: redazione | Lun, 29 Settembre 2025 - 14:23
lavori aqp
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Inizia la bonifica dagli ordigni bellici nelle aree che ospiteranno l’impianto di dissalazione del progetto Acqua per Taranto. Le attività comprendono una fase di verifica superficiale, con strumenti come metal detector e magnetometri, e una successiva indagine più approfondita per escludere la presenza di ordigni anche a quote maggiori. La bonifica è un passaggio necessario per consentire l’avvio dei lavori in condizioni di sicurezza.

L’attività si aggiunge ai monitoraggi ambientali già avviati nelle scorse settimane che riguardano acqua, aria, suolo, rumore, flora, fauna e habitat. In particolare, è stata attivata per la prima volta un’osservazione sistematica del fiume Tara, mentre in mare sono in corso analisi delle acque e dei sedimenti, affiancate da studi sugli organismi marini. Anche la qualità dell’aria e i livelli acustici sono oggetto di rilevazioni costanti, insieme a campagne dedicate alla biodiversità.

L’impianto di dissalazione, alimentato interamente da energia rinnovabile, fornirà nuova acqua potabile a 385 mila cittadini ed è uno dei pilastri, insieme al risanamento delle reti e al riuso delle acque affinate, della strategia per rafforzare la resilienza idrica di Taranto e dell’intera Puglia. Per realizzarlo, non saranno necessarie opere sul fiume: l’impianto sorgerà a circa 1 chilometro di distanza e utilizzerà una presa esistente da molti anni di Acque del Sud. Il deflusso del Tara continuerà a essere garantito e l’acqua residua del processo di dissalazione, simile a quella già presente nel fiume e nel suo sbocco naturale, sarà compatibile con l’ecosistema marino.

Inoltre, l’area del fiume sarà oggetto di interventi di riqualificazione ambientale, che comprenderanno il miglioramento degli accessi all’acqua e del tratto di pista ciclabile che costeggia il Tara, così da restituire alla comunità spazi più fruibili e valorizzati.

(foto repertorio)

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Scuola e Università

Università di Bari, al via l’era...

Una nuova fase si apre per l’Università Aldo Moro di Bari:...
- 1 Ottobre 2025
Attualità

Bari, riaperte le iscrizioni ai servizi...

È partita la nuova finestra per le iscrizioni ai servizi di...
- 1 Ottobre 2025
Primo Piano

Cade pensilina di cemento, paura a...

Crolla pensilina di cemento, paura a Bari. È accaduto nel pomeriggio,...
- 1 Ottobre 2025
Attualità

Noicattaro, furto shock nelle campagne: rubate...

Un furto da decine di migliaia di euro scuote le campagne...
- 1 Ottobre 2025