Lavori su strada statale, chiuso tratto nel Foggiano

Fino al 30 ottobre

Pubblicato da: redazione | Mar, 30 Settembre 2025 - 12:48
Ripartono domani, mercoledì 1 ottobre gli interventi di riqualificazione ed efficientamento degli impianti della galleria “Palombari”, lungo la SS688 “Di Mattinata”, nel comune di Mattinata (Foggia). Le attività, sospese nei mesi estivi per non ostacolare il traffico turistico, proseguiranno fino a giovedì 30 ottobre.

I lavori prevedono il ripristino e l’adeguamento degli impianti di illuminazione, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre i consumi energetici. Per consentire l’operatività del cantiere, il tratto compreso tra il km 3,000 e il km 9,935 resterà chiuso al traffico. I veicoli saranno deviati lungo la statale SS89 “Garganica” e la provinciale SP53. Il cantiere sarà attivo dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 7.00 – 17.30, con sospensione delle attività nei giorni festivi.

Foto repertorio

