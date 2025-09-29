LUNEDì, 29 SETTEMBRE 2025
RC auto: a Bari premio medio 715 euro

Incremento in Puglia dell'1,2 per cento, Foggia la più cara

Pubblicato da: redazione | Lun, 29 Settembre 2025 - 10:23
Il  premio medio per assicurare un’auto in provincia di Bari ad agosto 2025 è stato pari a 714,79 euro, stabile, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it, rispetto ad un anno fa. La provincia è risultata essere la terza area pugliese con i premi medi più alti.

In Puglia, invece, l’incremento è stato dell’1,2% ed il premio medio di 712,65 euro. La regione conquista un triste primato: è la seconda area d’Italia in cui l’assicurazione auto costa di più.

Analizzando i dati a livello provinciale emerge che, in valori assoluti, la provincia pugliese più cara è risultata essere Foggia (920,67 euro, +6%), il cui premio si è addirittura conquistato il primato di essere il terzo più alto di tutta Italia. Seguono Barletta-Andria-Trani (791,81 euro, +4,5%), Bari, area pugliese dove le tariffe sono rimaste stabili su base annua e pari a 714,79 euro, e Taranto (714,69 euro, +1,4%) Chiudono la classifica provinciale Brindisi (682,74 euro, -4%) e Lecce (587,92 euro, -0,9%).

Ecco i premi medi RC auto rilevati da Facile.it ed Assicurazione.it ad agosto 2025 in Puglia:

Regione

Premio medio RC auto

agosto 2025
Bari

714,79 €
Barletta-Andria-Trani

791,81 €
Brindisi

682,74 €
Foggia

920,67 €
Lecce

587,92 €
Taranto

714,69 €
Puglia

712,65 €
Italia

645,58 €
