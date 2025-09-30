Bari, “Coda zero” al Cup: l’Istituto Tumori potenzia il call center e attiva i nuovi numeri

Sono attivi i nuovi numeri del CUP: 080.8247560 per le prenotazioni con ricetta rossa e dematerializzata, 080.8247564 per le prenotazioni in regime ALPI (intramoenia).

Tempi di attesa ridotti al minimo e un servizio più efficiente per i pazienti: è questo l’obiettivo del potenziamento del call center CUP dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, realizzato dalle aziende aggiudicatarie dell’appalto, RTI Nuovo Futuro – Cooperativa Sociale e GSM – Gestione Servizi Multiservice Cooperativa Sociale, subentrate dal 1° luglio scorso.

Il nuovo assetto organizzativo ha consentito di aumentare le postazioni di lavoro e migliorare la gestione delle prenotazioni, garantendo una risposta più rapida e puntuale alle richieste degli utenti. Il call center è stato allestito in nuovi locali di 65 metri quadrati, con un totale di otto postazioni operative dedicate. Le cooperative Nuovo Futuro e GSM hanno curato sia la realizzazione degli spazi che la gestione operativa del servizio, assicurando un modello organizzativo funzionale e moderno.

“Questo intervento rappresenta un passo importante per rendere i servizi amministrativi più accessibili, trasparenti ed efficienti – dichiara il Commissario straordinario dell’oncologico barese Alessandro Delle Donne – la centralità dei pazienti è la bussola che orienta ogni nostra scelta. Semplificare le procedure di prenotazione significa ridurre stress e difficoltà per chi già affronta un percorso di cura complesso. Per noi è fondamentale che ogni cittadino trovi nell’Istituto non solo competenze cliniche di alto livello, ma anche servizi amministrativi chiari, rapidi e vicini ai bisogni reali delle famiglie. Questo potenziamento va proprio nella direzione di una sanità che ascolta e mette al primo posto la persona, rafforzando al tempo stesso la modernizzazione e l’innovazione dei nostri processi”.

Sono attivi i nuovi numeri del CUP: 080.8247560 per le prenotazioni con ricetta rossa e dematerializzata, 080.8247564 per le prenotazioni in regime ALPI (intramoenia).

I dati della prima giornata confermano l’efficacia del nuovo modello organizzativo: il CUP SSN ha gestito 331 chiamate con una velocità media di risposta di 1 minuto e 12 secondi, mentre il CUP Libera Professione ha ricevuto 88 chiamate con una velocità media di risposta pari a 53 secondi.

Una struttura moderna, dunque, che diventa punto di riferimento per migliaia di pazienti e famiglie che ogni giorno si rivolgono all’Istituto Tumori, con l’obiettivo di rendere sempre più semplice e immediato l’accesso ai servizi e alle cure.