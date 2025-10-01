MERCOLEDì, 01 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
Cabtutela.it

In arrivo il freddo “invernale” anche al Sud: crollo delle temperature generalizzato

Solo nel weekend avremo un lieve rialzo

Pubblicato da: redazione | Mer, 1 Ottobre 2025 - 12:46
Nei prossimi giorni l’Italia affronterà un vero calo delle temperature, valori che saranno un anticipo della stagione invernale. A sostenerlo è il team Giuliacci. Una perturbazione seguita da correnti fredde proveniente dalla Russia si avvicinerà al nostro paese con un po’ di anticipo. Nella giornata di oggi si registreranno sostenuti venti di Bora e Grecale che porteranno ad un peggioramento delle condizioni meteo. Prima colpirà le regioni settentrionali e quelle del versante adriatico. Entro la serata anche le regioni meridionali non verranno risparmiate. I valori termici subiranno un deciso calo specialmente per quanto riguarda quelli diurni.

Temperature quasi invernali Nella giornata di giovedì 2 ottobre la diminuzione delle temperature interesserà anche le regioni del Sud grazie al maltempo ed ai freddi nord-orientali richiamati dal ciclone che sarà in formazione sulle regioni meridionali. Sul Nord e nelle zone interne del Centro le condizioni meteo miglioreranno ma i cieli limpidi porteranno a temperature notturne molto basse con minime di 6-8°C.

Un miglioramento per il weekend Fino alla giornata di venerdì 3 ottobre perdureranno queste condizioni. Condizioni quasi “invernali”. Successivamente il ciclone si sposterà verso la Grecia e si prevede un miglioramento generalizzato su tutta l’Italia per il prossimo fine settimana. Anche i valori termici avranno un leggero rialzo, almeno per quanto riguarda le massime.

