La biodiversità arriva nelle città italiane, Bari tra le tappe

Dal 3 ottobre prende il via Urban Nature 2025, il festival promosso dal WWF che punta a portare la biodiversità al centro della vita urbana. L’iniziativa coinvolgerà gli orti botanici di alcune tra le città più suggestive d’Italia, da Bologna a Napoli, passando per Roma, Palermo, Firenze, Bari, Bergamo, Padova, Lecce e Trieste. Il programma prevede passeggiate naturalistiche, attività educative, momenti di forest bathing, laboratori e talk scientifici guidati dai volontari del WWF insieme a numerose associazioni locali. “L’obiettivo – spiegano dal WWF – è avvicinare adulti e bambini alla biodiversità urbana, trasformandola in un elemento essenziale della vita quotidiana e di una nuova cultura del verde nelle città”.

Foto repertorio