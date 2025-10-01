MERCOLEDì, 01 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,109 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,109 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Maltempo, strade allagate a Bari. Alcuni tratti impraticabili dai pedoni

In corso Vittorio Veneto

Pubblicato da: redazione | Mer, 1 Ottobre 2025 - 10:36
strade allagate
  • 21 sec
villaggiodelgusto.com

Strade allagate e pedoni in difficoltà. Così si presenta corso Vittorio Veneto altezza varco porto (tutta allagata). La pioggia cade insistente da questa notte e la strada è diventata impercorribile per chi è sprovvisto di auto. Sono comunque diverse le strade “impraticabili” a Bari.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Anche un centralino per smistare i...

Il Tribunale di Trani, all’estio degli interrogatori preventivi tenutisi nei giorni...
- 1 Ottobre 2025
Cronaca

Maltempo, strade allagate a Bari. Alcuni...

Strade allagate e pedoni in difficoltà. Così si presenta corso Vittorio...
- 1 Ottobre 2025
Cronaca

“Vattene nel tuo paese di m…”:...

Scritte razziste ed una svastica sono comparse sul muro adiacente l'entrata...
- 1 Ottobre 2025
Attualità

La biodiversità arriva nelle città italiane,...

Dal 3 ottobre prende il via Urban Nature 2025, il festival...
- 1 Ottobre 2025