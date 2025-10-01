MERCOLEDì, 01 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,109 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,109 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

“Vattene nel tuo paese di m…”: scritte razziste a Lucera. La ferma condanna del sindaco

Una svastica è comparsa sul muro adiacente l'entrata di un esercizio commerciale gestito da un cittadino straniero

Pubblicato da: redazione | Mer, 1 Ottobre 2025 - 10:24
scritte razziste
  • 51 sec
villaggiodelgusto.com

Scritte razziste ed una svastica sono comparse sul muro adiacente l’entrata di un esercizio commerciale gestito da un cittadino straniero a Lucera, in provincia di Foggia. La scritta è stata trovata dallo stesso titolare nella mattinata di ieri. A darne notizia, attraverso un post social, il sindaco Giuseppe Pitta che stigmatizza l’accaduto.

“Le scritte razziste e la svastica che hanno imbrattato l’entrata dell’esercizio commerciale di un nostro concittadino – scrive quindi il primo cittadino – sono un episodio grave ed inaudito che non rappresenta assolutamente la nostra città. Come sindaco di Lucera ed a nome di tutta l’amministrazione esprimo ferma e decisa condanna nei confronti di questo vile ed ignobile gesto, che non può passare inosservato.

Le nostre strade – continua – sono di tutti e di tutte e nessuno deve patire insulti o minacce per diversità di origine o appartenenza. A chi ha subito questo vergognoso episodio va tutta la mia piena vicinanza e quella dell’Amministrazione intera. Noi siamo dalla sua parte, pronti a sostenerlo e a stargli vicino in questo momento. Sono in corso le indagini affinché chi ha commesso tali gesti risponda dei propri comportamenti. Invitiamo chiunque abbia informazioni a collaborare con le forze dell’ordine. Lucera è una comunità accogliente e solidale: chi rispetta le regole è il benvenuto, chi mina la dignità altrui non trova spazio tra di noi”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Anche un centralino per smistare i...

Il Tribunale di Trani, all’estio degli interrogatori preventivi tenutisi nei giorni...
- 1 Ottobre 2025
Cronaca

Maltempo, strade allagate a Bari. Alcuni...

Strade allagate e pedoni in difficoltà. Così si presenta corso Vittorio...
- 1 Ottobre 2025
Cronaca

“Vattene nel tuo paese di m…”:...

Scritte razziste ed una svastica sono comparse sul muro adiacente l'entrata...
- 1 Ottobre 2025
Attualità

La biodiversità arriva nelle città italiane,...

Dal 3 ottobre prende il via Urban Nature 2025, il festival...
- 1 Ottobre 2025