Bari, calcioscommesse: 16 mesi di squalifica per Sibilli

Oltre alla squalifica, il giocatore seguirà un programma educativo

Pubblicato da: Nicola Lucarelli | Gio, 2 Ottobre 2025 - 16:57
Sibilli
  • 59 sec
villaggiodelgusto.com

Non si ferma il ciclone del calcioscommesse: questa volta a finire sotto la lente della giustizia sportiva è Giuseppe Sibilli, attaccante del Bari. La Figc ha reso nota la sanzione nei confronti del giocatore, che è stato trovato colpevole di aver effettuato scommesse su partite delle competizioni della Federazione italiana, dell’Uefa e della Fifa.

Il provvedimento, arrivato grazie a un accordo tra le parti nel corso del procedimento sportivo, prevede una multa di 20mila euro e una sospensione dall’attività agonistica per 16 mesi. Di questi, otto mesi saranno “commutati” con misure alternative: il calciatore dovrà seguire un percorso terapeutico di almeno otto mesi e partecipare a un massimo di 16 incontri pubblici distribuiti nello stesso periodo. Questi incontri saranno organizzati presso associazioni dilettantistiche, centri giovanili o scuole e centri di recupero per ludopatia, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema e contribuire a prevenire comportamenti simili.

Secondo quanto precisato dalla Procura federale, la Figc potrà individuare direttamente gli incontri, che dovranno essere preventivamente comunicati. Un segnale chiaro dell’attenzione crescente del calcio italiano verso la tutela dell’integrità sportiva, in un momento in cui la lotta contro le scommesse illecite rimane una priorità.

Per Sibilli si apre quindi un periodo difficile, ma anche di responsabilizzazione: oltre alla squalifica, infatti, dovrà affrontare un percorso educativo pensato per stimolare riflessioni sul tema delle scommesse, un impegno che coinvolge non solo lui, ma anche le realtà giovanili e dilettantistiche del territorio.

Foto SSc Bari
﻿

