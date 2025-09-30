Gytkjaer evita il peggio, ma il Bari delude ancora: 2-2 contro l’Entella

Prestazione a dir poco sconcertante quella offerta questa sera dal Bari di Caserta contro la modesta, ma determinata, Virtus Entella. Alla fine arriva un punto, firmato nel finale da Gytkjaer, che però non cambia di una virgola il giudizio sulla prova dei galletti. A Chiavari si è vista una squadra spenta, senza idee e disorganizzata, capace di fare addirittura peggio rispetto alle gare con Modena e Sampdoria. La classifica resta deficitaria, ma ciò che preoccupa maggiormente è l’inesorabile parabola discendente delle prestazioni della squadra di Caserta.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida all’Entella, il tecnico del Bari Fabio Caserta, ha tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Vicari. L’allenatore calabrese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: Pucino Nikolaou e Burgio compongono la linea difensiva. Si rivedono dal primo minuto Pagano, Braunoder e Partipilo. Tribuna per Sibilli.

Nella Virtus Entella, il tecnico Andrea Chiappella ritrova Tiritiello e Del Lungo. L’ allenatore lombardo schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: c’è il grande ex Benali.

PRIMO TEMPO: Dopo una prima fase di studio, il primo tiro verso la porta dell’Entella arriva al minuto 16, con Moncini che calcia fuori. Dopo altri 26 minuti di gioco privo di emozioni, i padroni di casa segnano, ma De Benedetti era in posizione di fuorigioco. Il Bari passa in vantaggio al minuto 35 con Verreth, abile a inserirsi nella metà campo ligure e a battere Colombi dopo uno scambio con Pagano. Non succede più nulla fino al duplice fischio dell’arbitro Tremolada: si va al riposo con i galletti avanti 1-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con due cambi per i galletti: fuori Moncini e Partipilo, dentro Gytkjaer e Rao. L’Entella trova subito il pareggio al minuto 48, con Fumagalli che centra l’incrocio con un destro dal limite dell’area, reso possibile da un errore di Gytkjaer in fase di appoggio. La formazione di casa passa poi in vantaggio al minuto 55 grazie a Tiritiello, che si inventa una sforbiciata nel cuore dell’area barese. Al minuto 62, Fumagalli spreca la terza rete, calciando alto da pochi passi da Cerofolini. Caserta cambia ancora al minuto 65: fuori Verreth e Braunoder, dentro Castrovilli e Darboe. Il Bari tenta di reagire al minuto 68 con Gytkjaer, il cui debole colpo di testa non impensierisce Colombi. Il quinto e ultimo cambio per i galletti arriva al minuto 72: dentro Cerri, fuori Dorval. L’Entella trova la terza rete al minuto 74 con Dalla Vecchia, ma l’azione viene annullata per fuorigioco. Al minuto 81, Cerofolini si oppone con i piedi a Bariti, salvando la porta. La squadra biancorossa trova finalmente il gol del pareggio all’88’, con Gytkjaer che ribadisce in rete dopo un colpo di testa di Pucino. Nei minuti di recupero, l’Entella va vicina al gol vittoria con Bariti, ma la difesa ospite respinge. Finisce così Virtus Entella-Bari 2-2, al Comunale di Chiavari, stagione 2025/26.

PAGELLE: Gytkjaer nel bene e nel male. Castrovilli predica nel deserto

Cerofolini 6, Pucino 6, Nikolaou 5,5, Burgio 5,5, Dickmann 5,5, Braunoder 5 (65′ Castrovilli 6), Verreth 6 (65′ Darboe 5,5), Pagano 5, Dorval 5 (72′ Cerri 5,5), Partipilo 5,5 (46 ‘ Rao 5,5) , Moncini 5,5 (46′ Gytkjaer 6)

Caserta 5

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 2

Marcatori: 35′ Verreth 48′ Fumagalli 55′ Tiritiello 88′ Gytkjaer

Ammoniti: Benali, Tiritiello, Parodi, Castrovilli, Di Mario, Franzoni, Bariti

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 4 – 4

Corner: 4 – 2

Possesso palla: 50% 50%

FORMAZIONI INIZIALI

ENTELLA: Colombi, Tiritiello, Marconi, Debenedetti, Fumagalli, Parodi, Franzoni, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali, Mezzoni

Panchina: Del Frate, Rinaldini, Nichetti, Lipani, Bariti, Karic, Carbone, Moretti, Ankeye, Del Lungo, Boccadamo, Bottaro

BARI: Cerofolini, Pucino (c), Nikolaou, Burgio, Dickmann, Braunoder, Verreth, Pagano, Dorval, Partipilo, Moncini

Panchina: Pissardo, Castrovilli, Darboe, Gytkjaer, Bellomo, Meroni, Kassama, Antonucci, Rao, Maggiore, Pereiro, Cerri

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Paride Tremolada della sezione di Monza. Assistenti: Andrea Niedda della sezione di Roma 1 e Ayoub El Filali della sezione di Alessandria. Quarto ufficiale: Davide Gandino della sezione di Alessandria. VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco), coadiuvato dall’ AVAR Marco Serra (Torino).

﻿

Foto Ssc Bari