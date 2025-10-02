Bari, inaugurato anno educativo al nido del quartiere Libertà: “Più servizi per famiglie”

Questa mattina, giovedì 2 ottobre, l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola ha partecipato all’incontro di accoglienza per le famiglie delle bambine e dei bambini iscritti al nido d’infanzia Libertà, nel Municipio I, organizzato in occasione della “Festa dei nonni 2025”, alla presenza della direttrice della ripartizione Politiche Giovanili Maria Cristina Di Pierro, della presidente del Municipio I Annamaria Ferretti e dei consiglieri municipali.

L’incontro è stato anche occasione per presentare la rete territoriale di supporto alle famiglie, di cui fanno parte, oltre al nido comunale (che offre servizi dedicati al benessere dei piccoli iscritti e dell’intero nucleo familiare), anche i Centri Servizi per le Famiglie e le associazioni del privato sociale, come Mama Happy. Nello specifico, l’associazione Mama Happy è presente con l’Hub Nest presso la sede della scuola dell’infanzia comunale Manzari Buonvino: i servizi offerti, del tutto gratuiti, spaziano dal parent training alle mediazioni linguistiche e culturali, dalle consulenze personalizzate al supporto, anche informatico, per la gestione di pratiche amministrative, ai servizi ludici e di sostegno allo studio dedicati ai minori nella fascia pomeridiana.

L’evento si è concluso con una merenda montessoriana, in cui nonni e bambini hanno preparato e consumato insieme pane, marmellata e caldarroste: un modo per ringraziare i nonni della loro partecipazione sempre attiva alle attività della vita dei nipoti anche nei servizi educativi, e riconoscere la loro importanza, creando un momento di genuina condivisione. “Ci tengo a ringraziare tutte le realtà, pubbliche e del privato sociale, protagoniste di questa bellissima rete virtuosa, che l’amministrazione intende rafforzare per fornire un supporto concreto ai neogenitori, in modo da fare diventare questo nido, e tutti i nidi comunali, il primo presidio educativo del territorio a tutela delle famiglie – ha sottolineato l’assessore Lacoppola – . Grazie alla sinergia con il terzo settore e con il privato sociale, stiamo riuscendo a costruire e concretizzare gli obiettivi del nostro Piano strategico per l’infanzia, partendo dal potenziamento del servizio pomeridiano degli asili nido e dalla realizzazione di nuove strutture grazie ai fondi Pnrr. Sappiamo che le necessità delle famiglie e dei nostri bimbi richiedono il massimo sforzo amministrativo possibile, ed è quanto ci stiamo impegnando a fare, puntando a garantire servizi efficienti, puntuali e di qualità, in tutto il percorso educativo e scolastico”.