“Bari risplende di luce propria”: manutenzione delle luci sul waterfront di San Girolamo e di Palese

Su proposta dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo afferente l’ottavo contratto attuativo dell’accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria da realizzarsi su impianti di pubblica illuminazione con alto tasso di fuori servizio. Nello specifico il progetto, dell’importo di 620mila euro, consentirà l’esecuzione dei lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione del waterfront di San Girolamo – Fesca e degli apparecchi e dei pali di pubblica illuminazione pubblica ammalorati su lungomare Tenente Nicola Massaro e lungomare Ugo Lorusso e strade vicinali a Palese.

Gli interventi consistono sostanzialmente nella sostituzione delle armature esistenti e non perfettamente funzionanti, a causa della corrosione marina, degli apparecchi presenti sui pali del lungomare di San Girolamo, e nella sostituzione dei pali e delle relative armature ornamentali presenti sulla fascia del lungomare Tenente Nicola Massaro e Lungomare Ugo Russo di Palese del Comune di Bari.

Attraverso l’installazione di nuovi apparecchi LED, con l’eventuale adeguamento di quadri elettrici e di altre componenti (ad esempio le morsettiere alla base dei pali), si conseguirà contestualmente l’efficientamento energetico delle aree interessate, con la possibilità di utilizzare tecnologie di telecontrollo in grado di rilevare lo stato di ogni singolo apparecchio illuminante, e ridurre il consumo di energia elettrica mantenendo gli standard illuminotecnici previsti dalla direttiva regionale.

Quindi, i principali obiettivi che si intende raggiungere sono i seguenti:

a) rispristinare e garantire la sicurezza elettrica degli impianti di alimentazione delle fonti

luminose;

b) illuminare adeguatamente le strade pedonali/ciclabili nel rispetto dei valori illuminotecnici previsti dalle attuali norme e leggi vigenti;

c) garantire la percezione della sicurezza dei luoghi in particolare delle zone periferiche, tramite l’utilizzo della corretta illuminazione;

d) mettere in risalto la bellezza dei luoghi e la identità storica degli ambienti, in particolare per quanto attiene la sostituzione delle lanterne del tratto di mare di Palese;

e) migliorare l’efficienza luminosa ed il controllo da remoto degli apparecchi illuminanti;

f) contribuire al miglioramento dell’inquinamento luminoso dovuto a sistemi illuminanti di vecchia generazione e non conformi alla normativa regionale e nazionale vigente;

g) utilizzare in modo razionale le risorse naturali puntando al risparmio energetico e all’ottimizzazione della gestione energetica della pubblica illuminazione;

h) miglioramento dell’arredo urbano attribuendo all’area un miglior valore estetico e fornendo alle vie di transito un coordinamento armonico.

“Bari risplende di luce nuova, grazie a una serie di interventi organici e strutturali, che stanno interessando moltissimi quartieri della città, dal centro alle periferie – sottolinea l’assessore Scaramuzzi – . Dopo avere illuminato piazza Cesare Battisti e avviato i lavori di restauro degli iconici candelabri ornamentali del lungomare, da Pane e Pomodoro al porto, oggi ci concentriamo su due interventi molto sentiti dai residenti e dai tanti cittadini, sempre più numerosi, che attraversano il lungomare di Palese e il waterfront di San Girolamo. Si tratta di lavori che ci sono stati chiesti nel corso dei sopralluoghi nei due quartieri, in fase di complessiva riqualificazione, e che abbiamo messo subito in campo come risposta alle esigenze di una città che cambia e cresce, non solo nel suo centro storico e commerciale. I lavori a San Girolamo partiranno entro fine anno, mentre, a seguire, nella prima metà del 2026 avvieremo il cantiere a Palese”.

L’intervento è finanziato mediante risorse del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 – Azione 2.2.1.1 “Rinnovo Infrastrutture pubbliche, Illuminazione pubblica e Smart Lighting” – Priorità 2 “Sostenibilità Ambientale” – Operazione Multi-Intervento Ba2.2.1.1.A “Smart Lighting”.