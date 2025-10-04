SABATO, 04 OTTOBRE 2025
Europei di Pallavolo 2026, oggi a Bari il sorteggio ufficiale dei gironi

Presenti anche i tecnici delle nazionali azzurre Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi

Pubblicato da: redazione | Sab, 4 Ottobre 2025 - 09:05
Foto Facebook Fipav Puglia
  • 19 sec
villaggiodelgusto.com

È il Castello Svevo la cornice del sorteggio ufficiale dei Campionati Europei 2026 di pallavolo, maschile e femminile, in programma questa sera alle 20.30. Le 24 nazionali partecipanti, in entrambi i tabelloni, conoscono oggi il proprio cammino verso la rassegna continentale.

Alla cerimonia saranno presenti il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, il presidente della Cev Roko Sikiric, insieme ai commissari tecnici delle nazionali azzurre Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi e ai rappresentanti delle principali federazioni europee.

Con l’evento barese prende ufficialmente il via EuroVolley2026: l’Italia, tra i Paesi organizzatori, ha la possibilità di scegliere un’avversaria tra quelle qualificate dai tornei preliminari. Per le squadre in gara il traguardo non è soltanto il titolo europeo, ma anche il pass diretto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La Puglia si conferma così protagonista sulla scena sportiva internazionale, ospitando il primo atto ufficiale di una delle manifestazioni più attese della pallavolo mondiale.

