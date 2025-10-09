Regionali Puglia, Lobuono è il candidato per il centrodestra: “Non sarà facile, ma sono pronto”

È l’imprenditore Luigi Lobuono il candidato ufficiale del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Puglia, in programma il 23 e 24 novembre. Sarà lui a sfidare il candidato del centrosinistra Antonio Decaro, in quella che molti definiscono una vera e propria “missione impossibile”. In quota Forza Italia, ma non tesserato, Lobuono è stato presidente della Fiera del Levante e vanta una lunga esperienza nel mondo dell’impresa e della dirigenza pubblica. Il suo nome circolava da diversi giorni, ma l’ufficialità è arrivata solo nelle ultime ore.

“Oggi è una giornata meravigliosa – scrive Lobuono sui social – il presidente Trump ha annunciato la pace fra Israele ed i palestinesi. Per me è una giornata speciale ed emozionante. Ringrazio i vertici nazionali di Fratelli d’Italia, di Forza Italia, della Lega, e di Noi Moderati oltre che i segretari regionali, per avermi scelto come candidato alla presidenza della regione Puglia. Dopo 20 anni di potere della sinistra non sarà una battaglia facile, ma sono fiducioso che i cittadini pugliesi sapranno scegliere al meglio, per il loro futuro, per quello dei loro figli e per un reale sviluppo della nostra Puglia. Io sono pronto! Si perdono solo le battaglie che non si combattono”, conclude.

Foto Facebook