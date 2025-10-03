VENERDì, 03 OTTOBRE 2025
Sospeso in aria vandalizza ponte a Bari: “Sfregiato monumento storico”

La denuncia - VIDEO

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Ottobre 2025 - 15:55
Prima l’arrampicata, “poi lo sfregio”: così, nel corso della manifestazione in corso questa mattina a Bari, è stato vandalizzato il ponte del sottovia Duca degli Abruzzi, nei pressi di piazza Luigi Savoia. A denunciarlo alcuni cittadini con un video diventato subito virale in cui si vede chiaramente un uomo utilizzare una bomboletta spray per deturpare il monumento risalente al 900. “Aspettiamo le reazioni delle istituzioni – tuona un cittadino – è un monumento vincolato, viene sfregiato un ponte dei primi del 900”.

 

