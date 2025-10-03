VENERDì, 03 OTTOBRE 2025
Scomparse due 17enni a Barletta, attivato il piano provinciale di ricerca

Ore di apprensione per Nikol Giannone e Sofia Autenzio

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Ottobre 2025 - 15:43
  • 50 sec
Da ieri mattina non si hanno più notizie di due studentesse minorenni, entrambe di 17 anni, Nikol Giannone e Sofia Autenzio. Le famiglie, non riuscendo a mettersi in contatto con loro, hanno lanciato l’allarme e le forze dell’ordine hanno immediatamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un allontanamento volontario. Intanto le ricerche proseguono senza sosta. Le autorità invitano i cittadini a collaborare: chiunque abbia notizie o avvistamenti può segnalarli ai numeri di emergenza o tramite i canali social ufficiali delle forze dell’ordine.

Foto web

