SABATO, 04 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,170 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,170 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Barletta, in preda a un raptus aggredisce carabinieri: arrestato 39enne

L'uomo è entrato in un ristorante armato di coltello

Pubblicato da: redazione | Sab, 4 Ottobre 2025 - 08:48
carabinieri
  • 49 sec
villaggiodelgusto.com

Serata di tensione l’8 settembre scorso nel centro storico di Barletta, dove un uomo di 39 anni irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato dopo la chiamata al 112 del gestore di un ristorante del centro, che aveva segnalato la presenza di un individuo in evidente stato di alterazione psico-fisica. L’uomo, dopo essersi introdotto nella cucina del locale e aver minacciato il personale con frasi sconnesse, è stato allontanato ma ha continuato a dare in escandescenze, colpendo a calci e pugni una vetrata.

Poco dopo, si è impossessato di un coltello da cucina e si è dato alla fuga per le vie del centro storico, dove in quel momento si stava svolgendo il Corteo Storico della Disfida, seminando panico tra i presenti. Le ricerche, immediatamente avviate dai militari della Sezione Radiomobile di Barletta con il supporto della C.I.O. dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, hanno permesso di rintracciarlo in breve tempo. Durante il controllo l’uomo ha reagito con violenza, aggredendo i carabinieri e minacciandoli di morte.

Grazie al tempestivo intervento delle pattuglie, la situazione è stata riportata sotto controllo e l’uomo è stato bloccato e arrestato. Il giorno successivo, il Gip di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto disponendo per il 39enne la custodia cautelare in carcere.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Barletta, in preda a un raptus...

Serata di tensione l’8 settembre scorso nel centro storico di Barletta,...
- 4 Ottobre 2025
Primo Piano

Bari, dal crollo in via De...

Nel pomeriggio di mercoledì 1 ottobre una pensilina in cemento, posta...
- 4 Ottobre 2025
Attualità

Nubifragio a Ostuni, Confagricoltura Puglia: “Manutenzione...

“Una corretta manutenzione dei canali avrebbe potuto evitare una parte sostanziale...
- 3 Ottobre 2025
Attualità

Bari, ospedale San Paolo per la...

Oltre cento persone nonostante pioggia e vento freddo si sono riunite...
- 3 Ottobre 2025