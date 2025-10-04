Barletta, in preda a un raptus aggredisce carabinieri: arrestato 39enne

Serata di tensione l’8 settembre scorso nel centro storico di Barletta, dove un uomo di 39 anni irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato dopo la chiamata al 112 del gestore di un ristorante del centro, che aveva segnalato la presenza di un individuo in evidente stato di alterazione psico-fisica. L’uomo, dopo essersi introdotto nella cucina del locale e aver minacciato il personale con frasi sconnesse, è stato allontanato ma ha continuato a dare in escandescenze, colpendo a calci e pugni una vetrata.

Poco dopo, si è impossessato di un coltello da cucina e si è dato alla fuga per le vie del centro storico, dove in quel momento si stava svolgendo il Corteo Storico della Disfida, seminando panico tra i presenti. Le ricerche, immediatamente avviate dai militari della Sezione Radiomobile di Barletta con il supporto della C.I.O. dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, hanno permesso di rintracciarlo in breve tempo. Durante il controllo l’uomo ha reagito con violenza, aggredendo i carabinieri e minacciandoli di morte.

Grazie al tempestivo intervento delle pattuglie, la situazione è stata riportata sotto controllo e l’uomo è stato bloccato e arrestato. Il giorno successivo, il Gip di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto disponendo per il 39enne la custodia cautelare in carcere.