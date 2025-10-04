SABATO, 04 OTTOBRE 2025
Rapine nei supermercati nel Barese, 23enne ai domiciliari

Incastrato dalle telecamere

Pubblicato da: redazione | Sab, 4 Ottobre 2025 - 09:36
È stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal Tribunale di Bari, il 23enne T.F., già detenuto per altra causa nel carcere di Lucera (FG), ritenuto responsabile di una serie di rapine a mano armata compiute in diversi supermercati della provincia barese.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Putignano, che dopo un’articolata attività investigativa hanno ricostruito i quattro colpi messi a segno dal giovane. Le rapine, avvenute in tempi ravvicinati, avevano fruttato complessivamente circa 4.000 euro. Determinanti per l’identificazione dell’indagato sono state le testimonianze dei presenti e le immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza dei supermercati, che hanno consentito agli investigatori di risalire alla sua identità.

Il provvedimento cautelare, eseguito lo scorso 30 settembre, è stato disposto “fatte salve le successive valutazioni con il contributo della difesa”. Il procedimento si trova infatti nella fase delle indagini preliminari e la colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del processo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.

