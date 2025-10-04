Oltre 600 capi contraffatti, maxi sequestro in Salento

Operazione della Guardia di Finanza di Lecce contro la contraffazione nel commercio al dettaglio. I militari della Compagnia di Maglie hanno sequestrato quasi 600 capi di abbigliamento e accessori falsi, riproducenti i loghi delle più note case di moda internazionali, all’interno di un noto outlet dell’hinterland salentino.

Durante un controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle hanno scoperto che nel punto vendita venivano messi in commercio capi, calzature e accessori con marchi contraffatti, sui quali sono ora in corso accertamenti per determinarne l’origine e la filiera di distribuzione.

Il valore complessivo della merce sequestrata è stimato in circa 25.000 euro. Due persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Lecce.

Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari, e la responsabilità degli indagati sarà accertata solo in caso di sentenza definitiva di condanna.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e di tutela del mercato legale e dei consumatori, che rappresentano una priorità per la Guardia di Finanza. Il commercio di merce falsa, ricordano dal Comando provinciale, danneggia le imprese oneste, il gettito fiscale e la salute dei cittadini, oltre a minare la credibilità del “Made in Italy”.