Tra le decine di interventi dei vigili del fuoco per il mal tempo e il vento forte, pali telefonici, rami pericolanti, calcinacci e stato singolare l’intervento nella stazione ferroviaria di Santo Spirito dove un anziano ha perso il controllo dell’auto finendo sul primo binario. Immediati i soccorsi dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti intorno alle 16 e per rimuovere l’ auto. E’ stato necessario costruire una rampa con materiali di fortuna legno e mattoni e con un particolare argano azionato a mano, per avere il massimo controllo. La circolazione ferroviaria è ripresa intorno alle 18.30.
Bari, anziano perde il controllo dell’auto e finisce sui binari a Santo Spirito
Ritardi nella circolazione dei treni
Sars-CoV-2: un farmaco economico promette risultati...
Secondo un nuovo studio, l'eparina, una sostanza naturale ampiamente utilizzata come...
Bari, anziano perde il controllo dell’auto...
Tra le decine di interventi dei vigili del fuoco per il...
Sponsor e sale aperte all’esterno: via...
Il Consiglio metropolitano ha approvato il regolamento per la disciplina e...
Scuola, dal Ministero 210 milioni per...
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie che...