Bari, anziano perde il controllo dell’auto e finisce sui binari a Santo Spirito

Tra le decine di interventi dei vigili del fuoco per il mal tempo e il vento forte, pali telefonici, rami pericolanti, calcinacci e stato singolare l’intervento nella stazione ferroviaria di Santo Spirito dove un anziano ha perso il controllo dell’auto finendo sul primo binario. Immediati i soccorsi dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti intorno alle 16 e per rimuovere l’ auto. E’ stato necessario costruire una rampa con materiali di fortuna legno e mattoni e con un particolare argano azionato a mano, per avere il massimo controllo. La circolazione ferroviaria è ripresa intorno alle 18.30.