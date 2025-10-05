DOMENICA, 05 OTTOBRE 2025
Bari, anziano perde il controllo dell’auto e finisce sui binari a Santo Spirito

Ritardi nella circolazione dei treni

Pubblicato da: redazione | Dom, 5 Ottobre 2025 - 19:39
Tra le decine di interventi dei vigili del fuoco per il mal tempo e il vento forte, pali telefonici, rami pericolanti, calcinacci e stato singolare  l’intervento nella stazione ferroviaria di Santo Spirito dove un anziano ha perso  il controllo dell’auto finendo sul primo binario. Immediati i soccorsi dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti intorno alle 16 e per rimuovere l’ auto. E’ stato necessario costruire una rampa con materiali di fortuna legno e mattoni e con un particolare argano azionato a mano, per avere il massimo controllo. La circolazione ferroviaria è ripresa intorno alle 18.30.

