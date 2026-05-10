Bari, arriva la mostra che riapre la memoria della schiavitù: un viaggio tra Africa e Americhe

Un percorso tra memoria storica e riflessione sul presente prenderà forma nei prossimi giorni negli spazi della Casa delle Culture, dove sarà allestita una mostra dedicata a una delle pagine più dolorose della storia globale. L’iniziativa accompagnerà il pubblico dal lunedì 11 maggio fino a venerdì 29 maggio, con un programma che intreccia esposizione, incontri e momenti di approfondimento.

L’esposizione “Schiavitù e tratta: vite spezzate tra Africa e Americhe. Una ricostruzione storica” è stata curata da un gruppo di storici e antropologi e realizzata dalla Biblioteca Amilcar Cabral del Comune di Bologna. Il progetto si concentra sulle dinamiche della tratta degli schiavi africani e sulle conseguenze che tali vicende hanno avuto nella costruzione dell’ordine mondiale contemporaneo, fino ai legami con le migrazioni attuali e con le culture afrodiscendenti sviluppatesi nei Paesi di arrivo.

La mostra farà tappa nel Centro Polifunzionale di via Barisano da Trani, nel quartiere San Paolo, all’interno di un percorso più ampio che mira a valorizzare le culture africane e afrodiscendenti e a promuovere il dialogo tra comunità differenti. L’iniziativa è promossa da APS Voci della Terra, che ha scelto di portare l’esposizione in diversi contesti con l’obiettivo di favorire una lettura condivisa della memoria e contrastare ogni forma di discriminazione.

L’allestimento rientra nelle attività della Casa delle Culture, struttura finanziata con fondi PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e gestita dalla cooperativa Medtraining insieme alla cooperativa San Giovanni di Dio. Lo spazio, nato per l’accoglienza e l’integrazione, ospita anche servizi di supporto sociale, sanitario e legale, oltre a iniziative culturali rivolte alla cittadinanza.

Accanto al percorso espositivo sono previsti diversi appuntamenti. Si comincia giovedì 7 maggio alle ore 16 con il laboratorio “Culture africane e afrodiscendenti. Un laboratorio per conoscerle, valorizzarle e condividerle, aperto a tutti”. Lunedì 11 maggio alle ore 9 è in programma l’inaugurazione della mostra “Schiavitù e tratta: vite spezzate fra Africa e Americhe. Una ricostruzione storica”.

Sabato 16 maggio alle ore 18 si terrà il concerto per la Giornata della Vyshyvanka, dedicato all’abito tradizionale ricamato ucraino, organizzato dallo Sportello Socio-Sanitario per i cittadini ucraini in collaborazione con l’associazione Solidarietà per la Pace. Martedì 19 maggio alle ore 16 la Biblioteca Colibrì ospiterà un pomeriggio di lettura insieme alle studentesse dell’Università della Terza Età “Carpedi3m”.

Nel corso della permanenza della mostra sono previste anche visite guidate a cura dei volontari di APS Voci della Terra nei giorni lunedì 18, venerdì 22 e lunedì 25 maggio alle ore 9. La chiusura dell’esposizione è fissata per venerdì 29 maggio alle ore 18:30.

Per tutto il periodo, dal lunedì al venerdì, sarà comunque possibile visitare liberamente la mostra dalle 8 alle 20. L’iniziativa si svolge anche in collaborazione con la Ghana Union Association Puglia e si inserisce in un più ampio lavoro di rete tra istituzioni, associazioni e realtà culturali.﻿