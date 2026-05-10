Cucina, ricca di sali minerali e proteine: in tavola la sporchia

Rustica, nutriente e profondamente legata alla tradizione contadina. Oggi portiamo in tavola la sporchia, una pianta erbacea parassita poco conosciuta ma ricca di proprietà benefiche e sempre più riscoperta nelle cucine locali. Diffusa soprattutto in alcune aree del Centro e del Sud Italia, tra cui la Puglia, la sporchia è un alimento semplice che racconta una cucina fatta di stagionalità, recupero e attenzione alla qualità degli ingredienti. Ma andiamo per gradi.

Dal punto di vista nutrizionale la sporchia è altamente proteica, ideale anche per chi segue un’alimentazione povera di carne o vegetariana. È ricca di proteine vegetali, fondamentali per il mantenimento della massa muscolare, e contiene una buona quantità di fibre, utili per favorire la digestione e migliorare la salute intestinale. Tra i suoi benefici spicca anche la presenza di sali minerali come ferro, potassio e magnesio, importanti per il corretto funzionamento dell’organismo, oltre a vitamine del gruppo B che contribuiscono al metabolismo energetico. La sporchia ha inoltre un basso indice glicemico, caratteristica che la rende adatta a chi deve tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. Non meno importante è il suo potere saziante, che aiuta a regolare l’appetito e a mantenere un equilibrio nella dieta quotidiana. In cucina, poi, la sporchia si presta a diverse preparazioni, soprattutto piatti caldi e sostanziosi, perfetti per valorizzarne il sapore deciso. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola in maniera diversa dal solito.

Zuppa di sporchia e verdure

Per preparare questo piatto iniziate mettendo in ammollo la sporchia per almeno 12 ore. Scolatela e lessatela in acqua salata fino a quando risulterà morbida. In una pentola fate soffriggere un trito di cipolla, carota e sedano con un filo di olio extravergine d’oliva. Aggiungete la sporchia cotta, delle patate a cubetti e, a piacere, pomodorini o passata di pomodoro. Coprite con acqua o brodo vegetale e lasciate cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti. Regolate di sale e pepe e completate con rosmarino o alloro. Servite calda con un filo di olio a crudo e pane tostato.

Insalata tiepida di sporchia, cipolla rossa e tonno

Per una proposta più leggera iniziate cuocendo la sporchia già ammollata in acqua salata. Una volta pronta, scolatela e lasciatela intiepidire. In una ciotola unite la sporchia con cipolla rossa tagliata sottile, tonno sgocciolato e qualche pomodorino. Condite con olio extravergine d’oliva, sale, pepe e succo di limone. Mescolate delicatamente e completate con prezzemolo fresco tritato.