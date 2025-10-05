Bari, degrado e marciapiedi come “piccole foreste”: la denuncia dal Municipio II

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Municipio 2 non può che constatare, ancora una volta, come le tante promesse annunciate dall’amministrazione in materia di manutenzione del verde pubblico si siano rivelate parole al vento.

“Nonostante le reiterate sollecitazioni e le continue rassicurazioni – si legge in una nota – ad oggi il territorio del Municipio 2 continua a presentare una situazione di degrado evidente: lo sfalcio dell’erba e il diserbamento, previsti da un cronoprogramma ufficiale, risultano ampiamente disattesi su molteplici strade e aree di quartiere. Abbiamo già provveduto a scrivere alle ripartizioni competenti e ad interessare le autorità preposte, affinché si intervenga con tempestività per restituire decoro, sicurezza e vivibilità ai nostri cittadini. Tuttavia, non possiamo esimerci dal denunciare l’ennesima dimostrazione di inefficienza e di scarso rispetto verso le esigenze concrete del territorio. Il Municipio 2 merita attenzione e cura costante, non promesse rimaste sulla carta. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare e a portare la voce dei residenti, pretendendo risposte e soluzioni immediate”.