Sars-CoV-2: un farmaco economico promette risultati spettacolari contro il Covid grave

Secondo un nuovo studio, l’eparina, una sostanza naturale ampiamente utilizzata come anticoagulante, sembra ridurre significativamente la mancanza di respiro e il rischio di morte dovuti a forme gravi di Covid. I ricercatori sospettano che lo stesso trattamento inalatorio possa rivelarsi efficace anche in altre infezioni. Lo studio ha esaminato i dati di quasi 500 pazienti ricoverati per Covid in sei paesi. I pazienti che hanno inalato eparina avevano il 50% di probabilità in meno di aver bisogno di ventilazione meccanica e presentavano un rischio ridotto di morte, come hanno riferito i ricercatori al congresso della European Pulmonary Society ad Amsterdam. I risultati sono pubblicati contemporaneamente su EClinicalMedicine, una rivista di The Lancet. Lo studio si aggiunge a un precedente studio del 2022 che ha scoperto che una dose di eparina inalata è sufficiente ad aumentare i livelli di ossigeno nei pazienti ospedalizzati con Covid grave. L’eparina, prodotta principalmente nel fegato come anticoagulante del sangue, viene solitamente somministrata per via endovenosa per trattare la trombosi ed è stata utilizzata sperimentalmente per prevenire la trombosi spesso causata dalla pandemia di coronavirus. La differenza con il nuovo studio è che la somministrazione è avvenuta tramite inalazione, il che consente al farmaco di raggiungere direttamente i polmoni.

Come sottolineano i ricercatori, l’eparina, oltre alla sua azione anticoagulante, possiede anche proprietà antinfiammatorie e antivirali. “Non esiste nessun altro farmaco con questa combinazione unica”, ha affermato Clive Page, professore al King’s College di Londra e co-responsabile dello studio. Il suo team ritiene che l’eparina potrebbe essere utilizzata anche per curare altre malattie respiratorie come l’influenza o la polmonite. “Non importa quale infezione respiratoria abbia il paziente. Il farmaco, una volta inalato, impedisce che danneggi i polmoni”, ha affermato Drank van Haren dell’Australian National University, l’altro coautore principale dello studio. Ha riconosciuto, tuttavia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che sono necessari ulteriori test prima che il nuovo trattamento possa essere applicato nella pratica clinica. “Abbiamo intenzione di condurre un altro studio in Europa per confermare la sua efficacia nel trattamento di altre infezioni respiratorie come l’influenza e il virus respiratorio sinciziale (RSV)”, ha affermato il ricercatore. “Dato che è economico, è più accessibile per i paesi a basso reddito”, ha sottolineato.