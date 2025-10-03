Bari, sorrisi e spettacolo per i bambini malati: solidarietà nell’Ospedale Pediatrico

Una mattinata di sorrisi, spettacolo e solidarietà per i bambini ricoverati e le loro famiglie: è l’iniziativa organizzata domenica 5 ottobre a partire dalle ore 10 dall’associazione Impegno 95 nella sala Cup dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, in occasione del trentennale di attività di volontariato al servizio della collettività.

Il programma prenderà il via alle ore 10 con una conferenza stampa alla quale parteciperanno i volontari di Impegno 95 coordinati dal presindete Gaetano Balena, che è anche referente del Comitato Consultivo Misto dell’azienda ospedaliera, i presidenti delle associazioni accreditate al CCM, la presidente del CSV San Nicola Rosa Franco, una squadra dei Vigili del Fuoco guidata dall’ispettore Francesco Salamida, la presidente della Croce Rossa Italiana Filomena Melchionne e il comandante della Polizia Locale della Città Metropolitana di Bari Michele Palumbo. La conferenza sarà coordinata da Luca Balena, già funzionario dei Vigili del Fuoco, e vedrà gli interventi del dirigente medico di presidio dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Livio Melpignano, e del direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce.

Alle ore 11 seguirà lo spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie a cura dell’artista Nansy Murgolo e dell’associazione culturale Vitruvians Performing Arts.