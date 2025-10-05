DOMENICA, 05 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,204 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,204 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Sponsor e sale aperte all’esterno: via libera a due nuovi regolamenti della Città metropolitana di Bari

Leccese: "Amministrazione più aperta e collaborativa"

Pubblicato da: redazione | Mar, 30 Settembre 2025 - 22:00
provincia città metropolitana
  • 2 min
Il Consiglio metropolitano ha approvato il regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e il regolamento per l’utilizzo, da parte di soggetti terzi pubblici o privati, delle sale di rappresentanza della Città metropolitana di Bari, due provvedimenti pensati per favorire nuove forme di collaborazione con la comunità e valorizzare il patrimonio pubblico.
Il Regolamento sulle sponsorizzazioni apre la strada a una gestione innovativa dei rapporti tra pubblico e privato. Imprese, associazioni ed enti avranno ora la possibilità di affiancare la Città metropolitana nel sostegno a iniziative di carattere culturale, sociale, ambientale e istituzionale. Le nuove norme garantiscono parità di trattamento, legalità e massima trasparenza, creando così le condizioni per attrarre investimenti e risorse aggiuntive, senza oneri per l’Ente ma con benefici concreti per la collettività.
Parallelamente, il Regolamento per l’utilizzo delle sale introduce una disciplina organica e aggiornata che definisce quali eventi possono essere ospitati, le modalità di richiesta, gli eventuali contributi di gestione e gli obblighi dei concessionari. Le sale di rappresentanza e gli spazi istituzionali sono, infatti, un patrimonio prezioso che potrà essere messo a disposizione della cittadinanza e delle realtà associative in maniera più ordinata, accessibile e rispettosa delle finalità dell’Ente. Particolare attenzione è stata posta alla tutela del decoro, alla sicurezza e alla sostenibilità, affinché questi luoghi possano continuare a essere simbolo e strumento di partecipazione civica.
«Con l’approvazione di questi due regolamenti – ha dichiarato il Sindaco metropolitano Vito Leccese  – facciamo un passo significativo verso un’amministrazione più aperta e collaborativa. Le sponsorizzazioni ci consentiranno di attivare nuove sinergie con chi vuole investire nel bene comune, mentre la regolamentazione delle sale istituzionali assicura un uso corretto e condiviso di spazi che appartengono a tutta la comunità. Sono due strumenti diversi, ma accomunati dalla stessa visione: costruire un rapporto più forte e trasparente tra istituzioni e cittadini.»
I due provvedimenti prevedono inoltre la possibilità di attivare convenzioni e collaborazioni con enti e associazioni, incentivando la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza sociale e culturale.
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Salute e Medicina

Sars-CoV-2: un farmaco economico promette risultati...

Secondo un nuovo studio, l'eparina, una sostanza naturale ampiamente utilizzata come...
- 5 Ottobre 2025
Cronaca

Bari, anziano perde il controllo dell’auto...

Tra le decine di interventi dei vigili del fuoco per il...
- 5 Ottobre 2025
Dalla città

Sponsor e sale aperte all’esterno: via...

Il Consiglio metropolitano ha approvato il regolamento per la disciplina e...
- 5 Ottobre 2025
Scuola e Università

Scuola, dal Ministero 210 milioni per...

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie che...
- 5 Ottobre 2025