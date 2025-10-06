Lavori dell’Acquedotto Pugliese, domani possibili disagi a Mola

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato del Comune di Mola di Bari. I lavori riguardano il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche previsti nell’appalto di Risanamento Reti 4.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 7 ottobre 2025 nella Zona Industriale e nella zona compresa tra la linea ferroviaria e la SS16.

La sospensione avrà la durata di 5 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 14:00 del 7 ottobre 2025.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi