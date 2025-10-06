LUNEDì, 06 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,216 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,216 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Lavori dell’Acquedotto Pugliese, domani possibili disagi a Mola

A partire dalle 9

Pubblicato da: redazione | Lun, 6 Ottobre 2025 - 08:34
freepik
  • 10 sec
villaggiodelgusto.com

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato del Comune di Mola di Bari. I lavori riguardano il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche previsti nell’appalto di Risanamento Reti 4.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 7 ottobre 2025 nella Zona Industriale e nella zona compresa tra la linea ferroviaria e la SS16.

La sospensione avrà la durata di 5 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 14:00 del 7 ottobre 2025.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Salute e Medicina

Bari, barbecue e falò: 51 pazienti...

È stata una estate di massima pressione assistenziale al Centro Ustioni...
- 6 Ottobre 2025
Primo Piano

Bari, apre il cantiere per la...

È stato consegnato questa mattina il cantiere per la riqualificazione di...
- 6 Ottobre 2025
Nazionale

Autovelox: parte ufficialmente il censimento. Dal...

Parte ufficialmente il censimento degli autovelox installati in Italia. Il Ministero...
- 6 Ottobre 2025
Salute e Medicina

Ospedale San Paolo di Bari, tecnica...

La Cardiologia dell’Ospedale San Paolo è tra i primi centri in...
- 6 Ottobre 2025