Sud Est, da gennaio 12 furti sulla linea Bari-Taranto

L’elettrificazione della linea Bari-Taranto di Ferrovie del Sud Est che da cronoprogramma dovrebbe essere completata a giugno 2026, rischia di slittare di sei mesi a causa dei continui furti perpetrati ai danni della linea di alimentazione elettrica.

Le tratte più colpite

Le tratte più colpite sono la Statte-Taranto Galese dove da inizio anno si sono registrati già sette furti, seguita dalla tratta Martina Franca – Crispiano con tre furti e la stazione di Taranto Galese, scenario di due furti. Contrappesi in ghisa e corde di rame il materiale trafugato dai malviventi, con pesanti danni agli impianti di trazione elettrica.

Danno economico e slittamento cronoprogramma fine lavori

Il danno economico ammonta a 200mila euro tra materiali utilizzati per il ripristino della linea e relativi lavori. Questi furti comportano però anche un ritardo nel completamento dei lavori di elettrificazione della linea di circa sei mesi, oltre ad un aumento dei costi legati alla riprogrammazione delle lavorazioni e delle attività collaterali con conseguente slittamento della messa in servizio dei treni elettrici.

Azioni dissuasorie messe in campo

E’ stato istituito a cura dell’appaltatore un servizio di guardiania sulle tratte maggiormente colpite coadiuvato da una guardiania a cura di FSE che presidia i punti più critici allertando le forze dell’Ordine in caso di avvistamento di persone estranee sulla linea ferroviaria.

Ferrovie del Sud Est ha chiesto anche alla Prefettura di Taranto e alla Procura della Repubblica un interessamento affinché vengano individuate tutte le opportune iniziative per impedire la perpetrazione di furti e danneggiamenti sulla linea ferroviaria Bari-Taranto.