DOMENICA, 05 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,200 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,200 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Puglia, le RSA nel mirino dei sindacati: polemiche per la sostituzione del personale

«La qualità dell’assistenza non può essere compromessa», avvertono Uil Fpl e Uil Pensionati

Pubblicato da: redazione | Mar, 30 Settembre 2025 - 14:27
rsa anziani
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Scoppia la polemica sulle RSA per anziani in Puglia. Uil Fpl Puglia Bari-Bat e Uil Pensionati Puglia hanno chiesto la revoca immediata della delibera approvata il 22 settembre 2025, che autorizza fino al 31 dicembre i gestori delle strutture residenziali a sostituire fino al 50% del personale infermieristico con operatori socio-sanitari (OSS).

Secondo i sindacati, la decisione è stata presa senza alcun confronto strutturale sul problema della carenza di personale infermieristico, ignorando le esigenze concrete dei pazienti e delle loro famiglie. «La qualità dell’assistenza non può essere compromessa da una delibera che non considera le diverse professionalità presenti nelle RSA – spiega Tiziana Carella, segretaria generale Uil Pensionati Puglia – Infermieri e OSS svolgono ruoli distinti e complementari. La loro integrazione è fondamentale, ma non può essere sostituita in modo improprio».

Paola Bruno, segretaria generale Uil Fpl Puglia Bari-Bat, denuncia la gravità della scelta: «Si sposta il personale come fosse una pedina su una scacchiera, senza rispettare le competenze e con rischi giuridici e professionali. È necessario ripristinare gli organici previsti dalla normativa, garantendo così la sicurezza degli assistiti». La dirigente ricorda come la carenza di personale non riguardi solo gli infermieri e ribadisce l’urgenza di un piano straordinario di assunzioni per colmare il gap strutturale nella sanità pugliese.

I due sindacati chiedono ora l’attivazione di un tavolo di confronto istituzionale con le parti sociali. Senza risposte immediate e un’inversione di rotta da parte della Regione, le organizzazioni minacciano di ricorrere a tutte le iniziative di mobilitazione sindacale necessarie per tutelare i diritti delle persone fragili e il lavoro di cura.﻿

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Tecnologia

Allenarsi con l’AI: innovazione o illusione?

L’intelligenza artificiale non è più soltanto una compagna silenziosa nelle nostre...
- 5 Ottobre 2025
Cultura

Il cinema a Bari, Leccese incontra...

Questa mattina il Sindaco di Bari Vito Leccese ha ricevuto a...
- 5 Ottobre 2025
Cultura

A Rutigliano la sesta edizione del...

Dal 24 al 26 ottobre 2025, Rutigliano ospiterà la sesta edizione del “Puglia...
- 5 Ottobre 2025
Dalla città

A Bari nasce il primo centro...

Su proposta dell'assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai...
- 5 Ottobre 2025