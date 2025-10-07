MARTEDì, 07 OTTOBRE 2025
Bari, allestito cantiere in piazza Risorgimento: rimosso chiosco

Sarà utilizzata come base del cantiere che nei prossimi mesi interesserà l'intera via Manzoni

Pubblicato da: redazione | Mar, 7 Ottobre 2025 - 12:39
Dopo l’avvio del cantiere per la pedonalizzazione di via Manzoni dai primi due isolati lato corso Italia, questa mattina gli operai stanno allestendo l’area del cantiere in piazza Risorgimento. Dove sono stati rimossi il chiosco e la garitta dei vigili (inutilizzata da anni). Piazza Risorgimento è stata dimezzata e sarà utilizzata come base del cantiere che nei prossimi mesi interesserà l’intera via Manzoni, fino a piazza Garibaldi. Nel corso del sopralluogo di lunedì mattina, l’assessore Domenico Scaramuzzi ha annunciato le misure sulle quali l’amministrazione sta lavorando per risolvere il problema dei posti auto che salteranno: la zsr sarà ampliata fino a via Brigata Regina e sarà istituita una fermata del park and ride (la navetta di corso Vittorio Veneto) in piazza Garibaldi.

