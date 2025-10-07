Rifiuti e irregolarità, controlli a tappeto a Bari: 177 sanzioni a settembre

Settembre all’insegna dei controlli per la Polizia Locale di Bari, che ha intensificato la sua attività su tutto il territorio cittadino. Il bilancio, reso noto dall’assessora alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile Carla Palone, mostra numeri significativi: 177 sanzioni complessive per violazioni legate all’igiene urbana e decine di multe ai pubblici esercizi e ai trasgressori del decoro urbano.

Nel dettaglio, 84 sanzioni sono state elevate per conferimento dei rifiuti fuori orario, mentre 27 hanno riguardato la mancata raccolta differenziata. Gli agenti hanno inoltre multato cittadini e attività per deposito irregolare di materiale ingombrante (4), accumulo incontrollato di cartoni (6), uso dei sacchi neri vietati da ordinanza sindacale (11), abbandono di rifiuti sulla pubblica via (19) e conferimento nei cassonetti cittadini da parte di non residenti (19).

Tra le altre infrazioni, sei sanzioni per abbandono di piccoli rifiuti o mancata installazione di posacenere davanti ai locali, una per trasporto di rifiuti speciali senza formulario e tre per omessa raccolta delle deiezioni canine. Sette proprietari di terreni incolti o abbandonati sono stati multati per non aver eliminato situazioni di degrado o pericolo.

Sul fronte dei pubblici esercizi, su 49 ispezioni eseguite dagli agenti del reparto Annona, sono state comminate 5 multe per occupazione abusiva di suolo pubblico, 3 per pubblicità non autorizzata, 2 per somministrazione di bevande in vetro oltre le 22, 5 per musica diffusa oltre la mezzanotte e 3 per impianti sonori privi di valutazione acustica.

Non sono mancati interventi per il decoro urbano e la sicurezza pubblica: 22 persone sono state sanzionate e allontanate per atti molesti o comportamenti indecorosi, 2 conducenti di NCC per mancanza di licenza, e un parcheggiatore abusivo è stato multato. “Registriamo ancora troppi casi di conferimento scorretto dei rifiuti – ha commentato l’assessora Palone – la Polizia Locale è quotidianamente impegnata nei controlli, ma serve la collaborazione dei cittadini: solo con senso civico e rispetto delle regole possiamo migliorare la vivibilità dei quartieri”. Le attività di vigilanza proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo – ha aggiunto l’assessora – “di unire sanzioni e sensibilizzazione, per promuovere comportamenti virtuosi e una città più pulita e sicura”.

Foto repertorio