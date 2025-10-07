MARTEDì, 07 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,261 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,261 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Rifiuti e irregolarità, controlli a tappeto a Bari: 177 sanzioni a settembre

L'esito delle attività

Pubblicato da: redazione | Mar, 7 Ottobre 2025 - 13:05
rifiuti bari
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Settembre all’insegna dei controlli per la Polizia Locale di Bari, che ha intensificato la sua attività su tutto il territorio cittadino. Il bilancio, reso noto dall’assessora alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile Carla Palone, mostra numeri significativi: 177 sanzioni complessive per violazioni legate all’igiene urbana e decine di multe ai pubblici esercizi e ai trasgressori del decoro urbano.

Nel dettaglio, 84 sanzioni sono state elevate per conferimento dei rifiuti fuori orario, mentre 27 hanno riguardato la mancata raccolta differenziata. Gli agenti hanno inoltre multato cittadini e attività per deposito irregolare di materiale ingombrante (4), accumulo incontrollato di cartoni (6), uso dei sacchi neri vietati da ordinanza sindacale (11), abbandono di rifiuti sulla pubblica via (19) e conferimento nei cassonetti cittadini da parte di non residenti (19).

Tra le altre infrazioni, sei sanzioni per abbandono di piccoli rifiuti o mancata installazione di posacenere davanti ai locali, una per trasporto di rifiuti speciali senza formulario e tre per omessa raccolta delle deiezioni canine. Sette proprietari di terreni incolti o abbandonati sono stati multati per non aver eliminato situazioni di degrado o pericolo.

Sul fronte dei pubblici esercizi, su 49 ispezioni eseguite dagli agenti del reparto Annona, sono state comminate 5 multe per occupazione abusiva di suolo pubblico, 3 per pubblicità non autorizzata, 2 per somministrazione di bevande in vetro oltre le 22, 5 per musica diffusa oltre la mezzanotte e 3 per impianti sonori privi di valutazione acustica.

Non sono mancati interventi per il decoro urbano e la sicurezza pubblica: 22 persone sono state sanzionate e allontanate per atti molesti o comportamenti indecorosi, 2 conducenti di NCC per mancanza di licenza, e un parcheggiatore abusivo è stato multato. “Registriamo ancora troppi casi di conferimento scorretto dei rifiuti – ha commentato l’assessora Palone – la Polizia Locale è quotidianamente impegnata nei controlli, ma serve la collaborazione dei cittadini: solo con senso civico e rispetto delle regole possiamo migliorare la vivibilità dei quartieri”.  Le attività di vigilanza proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo – ha aggiunto l’assessora – “di unire sanzioni e sensibilizzazione, per promuovere comportamenti virtuosi e una città più pulita e sicura”.

Foto repertorio

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Recupero e riciclo di pennette iniettive...

Su proposta dell’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino,...
- 7 Ottobre 2025
Dalla città

Bando “Strade vive” per animare i...

L’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli rende...
- 7 Ottobre 2025
Sport

Euz II è ancora campione del...

Euz II è ancora una volta campione del mondo nella classe...
- 7 Ottobre 2025
Attualità

Bari, studenti in mobilitazione per la...

L’Università non può restare neutrale di fronte a quanto accade a...
- 7 Ottobre 2025