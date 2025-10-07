MARTEDì, 07 OTTOBRE 2025
Bari, sport a San Pio ancora senza spazi al chiuso: “Le scuole non collaborano”

Allenamenti continuamente annullati per il maltempo e dalle scuole poche risposte. La denuncia del Comitato

Pubblicato da: Francesca Emilio | Mar, 7 Ottobre 2025 - 12:50
“Da settimane, i ragazzi del 5° Municipio di Bari si allenano al freddo, all’aperto, perché il palazzetto di San Pio è chiuso e, nonostante le promesse, le scuole del territorio continuano a non dare risposte adeguate. Alcune non hanno risposto o rimandano gli incontri di pianificazione”. Inizia così il post di denuncia pubblicato dal Comitato Palazzetto V Municipio composto soprattutto dai genitori dei piccoli atleti che frequentano le attività nel palazzetto dello sport di quartiere (unico dell’intero Municipio), attualmente chiuso per lavori. Da settimane le associazioni sono in attesa di risposte per soluzioni al chiuso, soluzioni che non arrivano e che vedono queste ultime dover annullare spesso gli allenamenti per via del maltempo.

“Il Comune ha già fatto la sua parte, cercando soluzioni e facendo da mediatore. Ma evidentemente, quando manca la volontà di collaborare, anche il buonsenso resta fuori al gelo – evidenzia il comitato rivolgendo il proprio appello alle scuole affinché collaborino –  intanto, i ragazzi si ammalano, gli allenamenti diventano sacrifici o saltano proprio e lo sport — che dovrebbe unire, educare e proteggere — viene trattato come un fastidio da gestire. Le scuole sono un bene pubblico, non proprietà privata. E in una situazione di emergenza come questa, aprire le palestre scolastiche non è una concessione, ma un dovere! Basta silenzi, serve responsabilità”, concludono.

