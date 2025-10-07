MARTEDì, 07 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,261 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,261 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Flotilla: Emiliano denuncia il Governo israeliano per il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi

Per il Governatore sono stati lesi "i principi fondamentali dello Statuto della Regione Puglia che è persona offesa e danneggiata dalle azioni criminali del governo di Israele"

Pubblicato da: redazione | Mar, 7 Ottobre 2025 - 16:58
Foto Facebook Freedom Flotilla Italia
  • 26 sec
villaggiodelgusto.com

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, denuncia il Governo israeliano per il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi impegnati nella missione di pace denominata “Global Sumud Flotilla”.

In seguito alla diffusione a livello internazionale delle notizie riguardanti l’illegale sequestro e arresto da parte della forze armate israeliane di cittadini italiani, fra i quali almeno tre pugliesi, impegnati nella missione di pace denominata “Global Sumud Flotilla”, diretta a portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza su piccole barche battenti bandiera italiana in acque internazionali, la Giunta regionale ha oggi deciso di sporgere denuncia nei confronti del Governo israeliano.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha dichiarato: “La consumazione di atti di violenza a bordo di imbarcazioni italiane e in danno di concittadini inermi, arbitrariamente sequestrati e condotti nelle carceri israeliane, assieme al sequestro e successivo affondamento delle stesse imbarcazioni, configurano reati gravissimi che ledono i valori e i principi fondamentali dello Statuto della Regione Puglia che è persona offesa e danneggiata dalle azioni criminali del governo di Israele”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Recupero e riciclo di pennette iniettive...

Su proposta dell’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino,...
- 7 Ottobre 2025
Dalla città

Bando “Strade vive” per animare i...

L’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli rende...
- 7 Ottobre 2025
Sport

Euz II è ancora campione del...

Euz II è ancora una volta campione del mondo nella classe...
- 7 Ottobre 2025
Attualità

Bari, studenti in mobilitazione per la...

L’Università non può restare neutrale di fronte a quanto accade a...
- 7 Ottobre 2025