Bari e lo sport: domani lezione gratuita di difesa personale al parco due Giugno

Domani, sabato 11 ottobre, a partire dalle ore 10.30, nel parco 2 Giugno – vicino al playground -, è in programma una lezione gratuita di difesa personale, aperta a tutti.
Si tratta di un’iniziativa organizzata per promuovere le tecniche di difesa personale in un contesto all’aperto: sarà una dimostrazione utile per avvicinare i cittadini a una disciplina che coniuga attività fisica, benessere mentale e sicurezza personale.
Al termine della lezione, tenuta da Nicola Rossini, istruttore qualificato ACI di 2° livello, sarà possibile proseguire negli allenamenti nella stessa location.
Interverrà il consigliere delegato del sindaco allo Sport.