VENERDì, 10 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,312 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,312 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari e lo sport: domani lezione gratuita di difesa personale al parco due Giugno

Aperta a tutti

Pubblicato da: redazione | Ven, 10 Ottobre 2025 - 12:39
parco due giugno
  • 45 sec
villaggiodelgusto.com

Domani, sabato 11 ottobre, a partire dalle ore 10.30, nel parco 2 Giugno – vicino al playground -, è in programma una lezione gratuita di difesa personale, aperta a tutti.

Si tratta di un’iniziativa organizzata per promuovere le tecniche di difesa personale in un contesto all’aperto: sarà una dimostrazione utile per avvicinare i cittadini a una disciplina che coniuga attività fisica, benessere mentale e sicurezza personale.

Al termine della lezione, tenuta da Nicola Rossini, istruttore qualificato ACI di 2° livello, sarà possibile proseguire negli allenamenti nella stessa location.

Interverrà il consigliere delegato del sindaco allo Sport.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Sport

Bari e lo sport: domani lezione...

Domani, sabato 11 ottobre, a partire dalle ore 10.30, nel parco...
- 10 Ottobre 2025
Cronaca

Iniezioni di filler e botulino low...

Un centro estetico ricavato all'interno di un fabbricato, a poca distanza...
- 10 Ottobre 2025
Primo Piano

I programmi di Lobuono per la...

"Fare delle cose che siano davvero concrete per i cittadini e...
- 10 Ottobre 2025
Dalla città

Bari-New York sempre più vicine. “Un...

L’America è sempre più vicina alla Puglia. Dal prossimo 1 maggio...
- 10 Ottobre 2025