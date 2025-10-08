A Bari parte il conto alla rovescia per Natale: spuntano le prime vetrine addobbate

A Bari si respira già aria di Natale. I grandi centri commerciali hanno già avviato gli allestimenti negli scorsi giorni, ma adesso, anche in città, i negozianti si stanno “arrendendo” ad un tempo che corre in fretta e chiede di mettersi al pari con un mercato che non ha fatto in tempo ad attraversare l’autunno, con Halloween incluso, e si proietta già alle festività natalizie. Tante le vetrine in allestimento e quelle già addobbate con un meteo che, non aiuta a “sentirsi nella mezza stagione” e fa respirare a tutti gli effetti già quell’atmosfera tipica del periodo invernale e natalizio.