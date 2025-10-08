Bari, mozzarella Deliziosa richiamata per rischio microbiologico

Un richiamo alimentare coinvolge lo stabilimento di Noci della Delizia Spa. La catena di supermercati Tigros ha segnalato, tramite il proprio portale dedicato alla sicurezza alimentare, il ritiro precauzionale della mozzarella in ciuffo a marchio Deliziosa, lotto L1266, con scadenza 10 ottobre 2025.

Il motivo del richiamo? Una possibile contaminazione da microrganismo patogeno, che potrebbe rendere il prodotto pericoloso per la salute se ingerito. Ogni confezione coinvolta pesa 200 grammi e, come precisato, si tratta di una misura cautelativa adottata dal produttore stesso.

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, chiunque abbia acquistato questo lotto dovrebbe non consumarlo e riportarlo al punto vendita per ottenere il rimborso, oppure contattare il Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale. Chi avesse già consumato la mozzarella e avvertisse febbre, mal di testa o altri sintomi, è invitato a consultare immediatamente il proprio medico. Particolare attenzione è consigliata a donne in gravidanza, persone immunodepresse e anziani.

Il richiamo ricorda quanto sia importante verificare sempre il lotto dei prodotti alimentari prima di consumarli, soprattutto quando si tratta di derivati del latte e altri alimenti a rischio microbiologico.﻿