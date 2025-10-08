MERCOLEDì, 08 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,278 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,278 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, mozzarella Deliziosa richiamata per rischio microbiologico

«Non consumate il lotto L1266»

Pubblicato da: redazione | Mer, 8 Ottobre 2025 - 17:11
mozzarella
  • 30 sec
villaggiodelgusto.com

Un richiamo alimentare coinvolge lo stabilimento di Noci della Delizia Spa. La catena di supermercati Tigros ha segnalato, tramite il proprio portale dedicato alla sicurezza alimentare, il ritiro precauzionale della mozzarella in ciuffo a marchio Deliziosa, lotto L1266, con scadenza 10 ottobre 2025.

Il motivo del richiamo? Una possibile contaminazione da microrganismo patogeno, che potrebbe rendere il prodotto pericoloso per la salute se ingerito. Ogni confezione coinvolta pesa 200 grammi e, come precisato, si tratta di una misura cautelativa adottata dal produttore stesso.

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, chiunque abbia acquistato questo lotto dovrebbe non consumarlo e riportarlo al punto vendita per ottenere il rimborso, oppure contattare il Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale. Chi avesse già consumato la mozzarella e avvertisse febbre, mal di testa o altri sintomi, è invitato a consultare immediatamente il proprio medico. Particolare attenzione è consigliata a donne in gravidanza, persone immunodepresse e anziani.

Il richiamo ricorda quanto sia importante verificare sempre il lotto dei prodotti alimentari prima di consumarli, soprattutto quando si tratta di derivati del latte e altri alimenti a rischio microbiologico.﻿

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia , Salute e Medicina

Puglia, sempre più cittadini rinunciano alle...

Nel 2024 oltre 10 pugliesi su 100 hanno rinunciato a una...
- 8 Ottobre 2025
Attualità

Bari, mozzarella Deliziosa richiamata per rischio...

Un richiamo alimentare coinvolge lo stabilimento di Noci della Delizia Spa....
- 8 Ottobre 2025
Attualità

Bari, erba alta e degrado in...

A Bari, il verde pubblico continua a trasformarsi in un ostacolo...
- 8 Ottobre 2025
Attualità

Bruno Barbieri a Bari Vecchia: tra...

Bruno Barbieri è sbarcato a Bari e la città sembra averlo...
- 8 Ottobre 2025