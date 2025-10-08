Bari, l’appello dal comitato Santa Rita al San Paolo: “Aiutateci a far brillare il Natale”

Nel quartiere San Paolo il Natale rischia di restare senza luci. Il Comitato Santa Rita ha lanciato un appello per installare un albero di Natale nel giardino dedicato alla Santa, all’angolo tra via Giovanni Candura e via Pacifico Mazzoni, ma mancano i fondi necessari. L’obiettivo è quello di riportare la magia delle feste in uno dei luoghi simbolo della devozione popolare del quartiere, meta ogni anno di numerose famiglie.

“Confidiamo nella generosità di qualcuno che possa regalare un albero di Natale al giardino di Santa Rita – ha dichiarato Michele Genchi, responsabile del Comitato – sarebbe un dono per tutti, grandi e piccoli, un segno di speranza per l’intera comunità”. Il giardino di Santa Rita, che da anni rappresenta un punto di incontro e preghiera, si prepara intanto alle festività con un calendario di eventi, organizzati grazie alla vendita dei calendari di Santa Rita 2026, i cui proventi serviranno a finanziare le attività solidali.

A dicembre 2025, i volontari del Comitato visiteranno il Villaggio Berukhà di Bari, portando doni ai ragazzi ospiti del centro. Il 19 dicembre, invece, si terrà la tradizionale Festa del Santo Natale nel giardino di via Candura: tra momenti di preghiera, musica e animazione, Babbo Natale scenderà con le corde dal palazzo dove si trova il murale dedicato alla Santa. Le celebrazioni proseguiranno il 3 gennaio 2026 con la Festa dell’Epifania, occasione di incontro e condivisione per chiudere insieme il periodo natalizio. Il Comitato Santa Rita è da anni impegnato nel quartiere con numerose iniziative: dalla Festa della Santa alla fiaccolata in memoria delle vittime della strada, fino agli eventi comunitari e religiosi che scandiscono il calendario di San Paolo.

Ora l’appello è rivolto alle istituzioni e ai cittadini: servono aiuti per riportare un albero di Natale nel giardino. “Non chiediamo molto – spiega Genchi – solo un segno di vicinanza che accenda la gioia nel cuore dei bambini e faccia sentire il quartiere meno solo.” Chi volesse contribuire può contattare il Comitato attraverso la pagina Facebook “Comitato Santa Rita – Quartiere San Paolo Bari”.